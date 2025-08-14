TMW Non solo la Juventus, anche il Borussia Dortmund torna su Veiga. Il Chelsea spara alto

Rientrato al Chelsea dopo gli ultimi mesi della scorsa stagione trascorsi alla Juventus, il difensore portoghese Renato Veiga (22 anni) sta ancora cercando la giusta sistemazione in vista dell'avvio dei giochi per l'annata 2025/2026, ma ancora una soluzione in tal senso deve essere raggiunta.

In questo mercato estivo Veiga è stato monitorato anche da alcune squadre di Serie A, pronte a muoversi però per lui solamente più avanti nel caso, ed è già stato vicino a trasferirsi altrove. L'accordo per il contratto con l'Atletico Madrid era già stato trovato, ma i Colchoneros hanno preferito poi fiondarsi su Hancko, una volta che la trattativa per il possibile trasferimento in Arabia Saudita, all'Al Nassr, del difensore slovacco ha preso il viale del tramonto. Un'accelerata che ha però di fatto finire con il chiudere la porta spagnola per Veiga.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus, scenario che potrebbe divenire concreto nelle ore conclusive di questo mercato estivo, magari provando a forzare anche un po' la mano con il Chelsea. Anche perché le condizioni poste dal club di Premier League si stanno rivelando il principale ostacolo per il trasferimento: la richiesta dei londinesi è ancora superiore ai 30 milioni di euro, un'asticella posta in alto per un giocatore che viene però considerato fuori dai piani. E che sta anche inducendo il Borussia Dortmund, squadra che per ultima è tornata a interessarsi a Veiga dopo averlo corteggiato già a gennaio, a fare delle attente valutazioni prima di poter affondare il colpo.