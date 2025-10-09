La Juventus non ha confermato Veiga e lui si è già vendicato. Centrale al Villarreal

Nulla di personale, ma Renato Veiga non poteva non celebrare in alcun modo un gol tanto pesante come quello che ha segnato per il Villarreal nel finale di partita contro la Juventus. D'altronde era il 3-3 per la sua nuova realtà, un centro che ha regalato il primo punto del cammino in Champions. E, d'accordo, lo ha segnato contro la sua più recente ex squadra, ma adesso la sua realtà e il Sottomarino Giallo.

A spiegare bene le motivazioni dietro al gesto, ci ha pensato lo stesso Renato Veiga subito dopo la partita contro la 'sua' Juventus. Il gesto di portarsi le mani alle orecchie ha scatenato la rabbia del popolo bianconero, una spiegazione ulteriore ce l'ha poi fornita il suo agente per l'Italia, Gaetano Montalbano: "Hanno riconosciuto in Renato carattere, leadership e personalità. Cose che non compri al supermercato, la stima e l'affetto rimarranno".

La Juventus però adesso è solamente il passato, nel presente e nel futuro di Renato Veiga c'è unicamente il Villarreal. Nel quale si sta pian piano ritagliando un ruolo sempre più centrale: chi lo conosce e segue le sorti del Submarino Amarillo, è certo che le stimmate da protagonista sia destinato a non perderle più.

RENATO VEIGA - VILLARREAL

Presenze: 9

Da titolare: 6

Reti: 1

Assist: 0