Renato Veiga perde la testa: fallo in ritardo e sulla caviglia di Yamal, espulso l'ex Juventus

Polemica a La Ceramica in Villarreal-Barcellona causa intervento da espulsione. Nel corso del match tra Submarino Amarillo e blaugrana, infatti, l'ex Juventus Renato Veiga ha compiuto un intervento abbastanza in ritardo su Lamine Yamal dopo che il numero 10 di Flick aveva scaricato palla ai compagni di squadra.

Un fallo brutto, da dietro, che ha indotto l'arbitro Alberola Rojas ad estrarre il cartellino rosso diretto per il difensore del Villarreal, lasciando la truppa di Marcelino in inferiorità numerica contro il Barcellona. Per la precisone al minuto 38 della partita, il talento di Rocafonda stava per controllare un pallone a centrocampo, spostato sulla fascia destra davanti alle panchine, in un’azione apparentemente priva di pericolo.

Ma il pericolo è nato dall'entrata di Renato Veiga dritta sul classe 2007: l'ex centrale bianconero arriva a palla già scaricata e con un tackle eccessivamente duro e senza controllo. Con le gambe aperte e diretto sulla caviglia di Yamal. La gamba non era molto alta, ma l’assurdità dell’intervento gli è costato il cartellino rosso. In seguito al fallo subito, lo spagnolo di 18 anni ha ricevuto assistenza dallo staff medico e solo 4 minuti più tardi è riuscito a rientrare sul terreno di gioco. Ma i tifosi di casa non hanno gradito: il pubblico pro-Villarreal infatti lo ha fischiato copiosamente, accusando il giovane di Rocafonda di simulazione.