Non solo portieri: Inter, Balogun è il piano A per l'attacco. Per Samardzic si rompono gli schemi

Benedetti portieri. Il focus principale, in casa Inter, resta chi mettere tra i pali nella stagione alle porte. Salutati sia Onana che Handanovic, anche chi sarà il secondo è un interrogativo che frulla nelle teste nerazzurre. Una situazione complicata, ancora irrisolta, che oggi potrebbe vivere una giornata chiave perché è attesa l'accelerata per Yann Sommer, nel frattempo partito per il Giappone insieme al Bayern Monaco. I nomi in ballo restano quelli, con Trubin, Audero, Navas, De Gea a veder salire o scendere le rispettive quotazioni, mentre verso l'alto vanno almeno per il momento quelle dell'ipotesi Stankovic come secondo. Di necessità virtù.

Non solo portieri. Dato che all'Inter mancano diversi pezzi, uno degli altri temi - non secondario, anzi - resta quello del prossimo centravanti. A proposito di quotazioni, in netta risalita quelle di Folarin Balogun, che manda messaggi sul suo futuro e per il quale l'Arsenal sembra già sceso dai 50 milioni di euro come richiesta iniziale. A oggi, lo statunitense è in pole rispetto ad Alvaro Morata, nonostante la preferenza di Simone Inzaghi vada probabilmente in direzione dello spagnolo. Il tira e molla dell'Atletico Madrid, però, non è proprio l'idea di trattativa che hanno in questa fase dalle parti di viale della Liberazione.

E il centrocampo? Se nel progetto iniziale vi erano Sommer/Trubin in porta e Lukaku in attacco, anche in mezzo al campo le strategie potrebbero cambiare. Questa volta, per netta convinzione. Con gli addii di Brozovic e Gagliardini ad abbassare l'età media, ma pure i centimetri del reparto, la sensazione di inizio mercato era che l'obiettivo fosse un giocatore di una certa esperienza e dal fisico imponente. Se il secondo requisito si può dire rispettato nel caso di Lazar Samardzic, non altrettanto vale per il requisito. La stella dell'Udinese, però, sembra convincere a tal punto l'Inter da andare in una direzione diversa. Una strada, fra contropartite e conguaglio, ancora da tracciare: Samardzic piace a tutte le big di Serie A, e non solo, c'è chi lavora a fari spenti e chi già esce allo scoperto.