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Il Nottingham Forest ne saluta quattro: ci sono Lucca, Boly e due portieri

Il Nottingham Forest ne saluta quattro: ci sono Lucca, Boly e due portieriTUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 13:05Serie A

Il Nottingham Forest ha ufficializzato la lista dei giocatori che lasceranno il club al termine della stagione, salutando diversi protagonisti che hanno contribuito al percorso della squadra negli ultimi mesi.

Tra gli addii più significativi c'è quello di Willy Boly. Il difensore ivoriano conclude la propria esperienza al City Ground dopo tre stagioni, durante le quali si è distinto non soltanto per il rendimento sul campo, ma anche per il ruolo di leader all'interno dello spogliatoio. Arrivato dal Wolverhampton nell'estate del 2022, Boly ha collezionato complessivamente 47 presenze con la maglia dei Reds. La sua stagione più importante è stata quella 2024/25, chiusa con 20 apparizioni in Premier League e due reti, contribuendo alla storica qualificazione del Nottingham Forest all'Europa League.

Lasceranno il club anche i portieri Angus Gunn e Stefan Ortega, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Gunn, nazionale scozzese e recentemente designato come titolare della Scozia in vista del Mondiale, era arrivato a Nottingham nell'agosto del 2025 e ha disputato una sola gara con la prima squadra, entrando all'intervallo nel pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace.

Diverso il percorso di Stefan Ortega, approdato al Forest con un contratto a breve termine nel febbraio scorso. L'estremo difensore tedesco si è ritagliato un ruolo fondamentale nella cavalcata europea della squadra, giocando sette delle otto partite della fase a eliminazione diretta di Europa League e risultando decisivo soprattutto nel quarto di finale contro il Porto, dove fu premiato come migliore in campo nella gara d'andata. In totale ha collezionato oltre dieci presenze tra coppe e campionato.

Si conclude inoltre il prestito di Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano farà ritorno al Napoli dopo una stagione trascorsa in Inghilterra, senza che il Nottingham Forest abbia esercitato opzioni per prolungarne la permanenza. Attraverso una nota ufficiale, il club ha ringraziato i quattro giocatori per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la loro esperienza al City Ground, augurando a tutti il meglio per il prosieguo della carriera

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