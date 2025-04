Nuno Tavares si è allenato, Lazzari no: la situazione in casa Lazio prima dell'Atalanta

vedi letture

A Formello oggi si è rivista la Lazio dopo il pari per 1-1 contro il Torino di ieri sera. Chi ha giocato ha svolto una seduta di scarico in palestra, mentre gli altri sono scesi in campo. Aggregato al resto del gruppo anche Nuno Tavares, che non è stato convocato per il match dell'Olimpico: il portoghese doveva smaltire l'affaticamento rimediato nel riscaldamento contro il Bologna.

In panchina regolarmente nel posticipo della 30^ giornata, Manuel Lazzari non si è allenato quest'oggi. Domani o giovedì invece Baroni inizierà a provare la formazione per la gara contro l'Atalanta, per poi tornare a pensare all'Europa League. A Bergamo giocherà Matias Vecino titolare al posto dello squalificato Matteo Guendouzi, che verrà riproposto il giovedì successivo.

In Norvegia riposerà invece Nicolò Rovella, squalificato in Europa, mentre Valentin Castellanos sta finendo il protocollo riabilitativo: l'attaccante, fermo per una distrazione al polpaccio destro, difficilmente sarà presente contro la Dea, ma tra Bodo/Glimt e Roma tornerà a disposizione: l'obiettivo è non rischiare che abbia una ricaduta. Vicino al rientro infine Arijon Ibrahimovic.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 39 (30)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Hellas Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)