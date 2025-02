O il Derby della Capitale, o Roma-Athletic e Lazio-Plzen: il tabellone di Europa League

Terminati i playoff di Europa League, prende forma il tabellone dei possibili ottavi di finale, che saranno sorteggiati domani a Nyon a partire dalle ore 13. E per l'Italia potrebbe esserci un appuntamento storico, quello del primo Derby della Capitale in una competizione internazionale. C'è il 50% di chance che accada, altrimenti i due rispettivi ottavi saranno Roma-Athletic Club e Lazio-Viktoria Plzen.

TABELLONE OTTAVI EUROPA LEAGUE (6 e 13 marzo)

Viktoria Plzen vs Lazio/Athletic Club

Bodo/Glimt vs Olympiacos/Rangers

Ajax vs Eintracht Francoforte/Lione

AZ Alkmaar vs Manchester United/Tottenham

Real Sociedad vs Tottenham/Manchester United

FCSB vs Lione/Eintracht Francoforte

Fenerbahce vs Rangers/Olympiacos

Roma vs Athletic Club/Lazio

Europa League, il ritorno dei playoff

Ajax - Royale Union SG (andata 2-0) 1-2 d.t.s.: 16' Mac Allister (U), 28' David (U), 92' rig. Taylor (A)

Anderlecht - Fenerbahce (andata 0-3) 2-2: 4' En Nesyri (F), 19' e 55' Vazquez (A), 63' Akcicek (F)

Plzen - Ferencvaros (andata 0-1) 3-0: 27' e 39' Durosinmi, 36' Sulc

Real Sociedad - Midtjylland (andata 2-1) 5-2: 5' Mendez (RS), 18' e 45'+2 Sucic (RS), 24' rig. Buksa (M), Osorio (M), 73' rig. Oyarzabal (RS), 90' Oskarsson

Bodo/Glimt - Twente (andata 1-2) 5-2 d.t.s.: 26' aut. Sjovold (T), 56' rig. Hogh (B), 90'+2 Bjorkan (B), 90'+4 Wembangomo (B), 90'+6 Steijn (T), 111' Fet (B), 114' aut. Verschueren (B)

FCSB - PAOK (andata 2-1) 2-0: 30' Cisotti, 81' Miculescu

Galatasaray - AZ Alkmaar (andata 1-4) 2-2: 43' Maikuma (AZ), 55' Kasius (AZ), 56' Osimhen (G), 70' Sallai (G)

Roma - Porto (andata 1-1) 3-2: 27' Samu (P), 35' e 39' Dybala (R), 83' Pisilli (R), 96' aut. Rensch (P)