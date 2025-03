Oggi Lazio-Torino, i convocati di Baroni: sono 4 gli assenti biancocelesti

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Torino, posticipo della 30^ giornata di Serie A. Assenze importanti per i biancocelesti, che per l'occasione non potranno contare sugli infortunati Castellanos, Ibrahimovic, Patric e Nuno Tavares. Questi i convocati per Lazio-Torino:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Gigot, Pellegrini, Romagnoli, Hysaj, Provstagaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna

Nelle scorse ore, lo stesso Marco Baroni aveva così parlato del momento che sta attraversando la sua squadra con un occhio verso un finale caldissimo di stagione fra campionato e fase conclusiva dell'Europa League:

"La squadra sta bene, chiaramente quando ho parlato dopo la partita di Bologna siamo arrivati alla settima partita in 20 giorni con cinque trasferte e abbiamo pagato questa stanchezza. La pausa ci ha fatto ricaricare mentalmente, abbiamo lavorato nell'interezza della squadra solo pochi giorni perché i nazionali hanno continuato a giocare e viaggiare. Alcuni ragazzi quest'anno giocheranno 60 partite che sono quasi due campionati, questo non deve essere un alibi ma deve rafforzarci. Credo che nelle difficoltà c'è sempre un'opportunità. Conosciamo le difficoltà della gara, ma siamo concentrati e determinati nel fare una grande partita. Su Luca ve lo dissi subito, ha lavorato con attenzione e determinazione, rientra con noi ma non era in punizione. Adesso sarà una risorsa importante perché forse è stato fatto quello step utile a lui e alla squadra".