Oggi Pirlo discute la tesi a Coverciano: prenderà il patentino, il giorno dopo la prima col Novara

Oggi è il giorno in cui Andrea Pirlo discuterà la sua tesi a Coverciano. L'allenatore sarà al Centro Tecnico Federale per prendere il patentino e intanto chiede un centravanti, come fatto ieri dopo l'amichevole vinta contro il Novara. Il Corriere della Sera analizza le parole di Pirlo che ha detto "sono l'allenatore della Juventus, so che devo vincere, è normale. Era così da giocatore, lo sarà anche da allenatore".

Che Juve è stata Senza centravanti e con Dybala infortunato, 4-4-2 con Kulusevski e Ronaldo davanti, 3-2-4-1 in fase offensiva. McKennie convince, è doppio play con Rabiot. Senza De Ligt, però, ha giocato Danilo nei tre centrali.