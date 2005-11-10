Pallone d'Oro, Kane ammette: "La mia famiglia è nervosa, vorrei sapere prima il risultato"

Si avvicina la grande serata dell'assegnazione del Pallone d'Oro: mai come in questa edizione vige l'incertezza su chi sarà, alla fine, a trionfare. Chiunque può avere una preferenza diversa dopo 12 mesi in cui sono stati in tanti a vivere grandi partite e ad offrire prestazioni degne dell'ambito premio. Compreso Harry Kane, centravanti del Bayern Monaco e dell'Inghilterra, che è fra i candidati principali per il successo.

Le parole di Harry Kane sul Pallone d'Oro

"Mia moglie preferirebbe conoscere il risultato ora, e la mia famiglia è molto nervosa", ha ammesso il centravanti, come riportato dal The Guardian. "Capisco che France Football voglia mantenere il silenzio affinché tutte le stelle possano partecipare, ma dal mio punto di vista, certo che vorrei conoscere il risultato senza dover aspettare tutta la serata...", ha spiegato con un sorriso.

"Dal mio punto di vista, mi piacerebbe sapere solo per vedere e non dover aspettare tutta la notte. Ma è una loro decisione, non posso controllarla. Noi dovremo solo goderci e cercare di non stressarci troppo. Cerco di non pensarci. Ovviamente è difficile non farlo. Ci sono sempre voci e cose che volano in giro, quindi cerca di starne alla larga", ha aggiunto ancora il bomber inglese.