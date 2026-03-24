Parla Calafiori, la Roma riabbraccia Soule, Griezmann negli USA: le top news delle 18

A luglio Antoine Griezmann lascerà l'Atletico Madrid e proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti. L’attaccante francese ha firmato con l’Orlando City e si trasferirà in Major League Soccer a partire da luglio 2026, quando si aprirà la finestra estiva di mercato. L’accordo prevede un contratto valido fino al termine della stagione 2027-28, con opzione per un’ulteriore annata. Il club della Florida ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del campione del mondo 2018, che arriverà dall’Atlético Madrid e sarà tesserato come Designated Player, una volta completate le formalità legate alle visite mediche, al certificato di trasferimento internazionale e al visto di lavoro. Lo stesso Griezmann ha commentato con entusiasmo la scelta: “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con l’Orlando City. Fin dai primi contatti ho percepito grande ambizione e una visione molto chiara per il futuro, aspetti che mi hanno convinto subito”.

Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale e dell'Arsenal, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida di Bergamo contro l'Irlanda del Nord: "La partita va preparata come se fosse una normale partita, dobbiamo restare leggeri. Sui piazzati a sfavore dobbiamo essere attenti, loro possono essere pericolosi. Nel calcio di oggi possono fare la differenza perché la linea è sottile. a pressione c'è, è inutile cercare di evitarla. Sappiamo tutti quanto è importante per noi qualificarci a questo Mondiale. Per quello che si può non ci si pensa, siamo già a -2 dalla partita. Io sono contento di disputare questa partita, questo è il messaggio che voglio mandare. Cerchiamo di vivercela bene e di pensare positivo, può essere una settimana in cui possiamo essere tanto felici perché non pensiamo ad altro che a pensare al Mondiale". (qui la conferenza integrale)

Matias Soulè è tornato ad allenarsi in gruppo. Questa la notizia principale proveniente da Trigoria in merito alle condizioni della Roma di Gian Piero Gasperini. Fuori a causa di una fastidiosa pubalgia da più di 50 giorni, il fantasista argentino è tornato a disposizione del tecnico giallorosso e potrebbe essere convocato per la sfida contro l'Inter. La gara contro i nerazzurri, ricordiamo, è prevista il 5 aprile alle 20.45.