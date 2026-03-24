Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Calafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre"

Calafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre"TUTTO mercato WEB
Raimondo De Magistris
Oggi alle 14:05Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a Coverciano (FI)
Premere F5 per aggiornare la pagina

13.35 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Riccardo Calafiori. Nel secondo giorno di lavori a Coverciano, parola al difensore dell'Arsenal che se sarà abile e arruolabile giovedì sera scenderà in campo giovedì sera contro l'Irlanda del Nord. "Nell'ultima gara ha accusato un dolorino", ha detto ieri Gattuso su Calafiori. Tra poco il calciatore chiarirà le sue condizioni fisiche.

13.43 - Ha inizio la conferenza stampa.

Come stai? Come state gestendo questo momento?
"Sto bene, poi vediamo oggi sul campo ma sto bene. Per quanto riguarda la gestione dei momenti, in questi casi la chiave è vivere il presente e non pensare troppo, godersi ogni singolo momento perché può diventare una cosa bella. Stare insieme, fare gruppo e pensare alla prossima gara".

Come vedi il calcio italiano vedendolo dalla Premier? Che squadra è l'Irlanda del Nord?
"Preferisco concentrarmi più su di noi piuttosto che sull'avversario, dipende più da noi che dagli altri. Si parla tanto di Premier, ma la Champions è complicata anche per le squadre inglesi. Il calcio non è una scienza perfetta".

Che gara va disputata? Quanto possono determinare le palle inattive?
"La partita va preparata come se fosse una normale partita, dobbiamo restare leggeri. Sui piazzati a sfavore dobbiamo essere attenti, loro possono essere pericolosi. Nel calcio di oggi possono fare la differenza perché la linea è sottile".

L'Irlanda del Nord si baserà molto sulla palla lunga
"Loro appena hanno la possibilità cercano questo tipo di giocata, non dobbiamo subire questo tipo di giocata e fare attenzione sulle seconde palle".

Cosa dobbiamo fare per migliorare la fase difensiva?
"Quando si commette un errore, si prende gol, il problema non è solo di un reparto. C'è poco da pensare al passato. Dobbiamo stare insieme e ottenere il risultato".

Quale gara con Gattuso replicheresti tra quelle fin qui disputate?
"Penso a quella con l'Estonia che giocammo per l'appunto a Bergamo. Anche lo stadio più darci una mano, giovedì a mio avviso sarà ancora meglio".

Noi siamo una squadra d'attacco e dobbiamo pensare ad attaccare
"Sì, mi piace pensarla così. Ma come ho detto prima non si può immaginare come andrà a finire la partita, il messaggio che vogliamo mandare è quello di stare tutti insieme ed essere positivi. In partite così importanti il livello tattico e tecnico conta fino a un certo punto, conta di più l'unione e la mentalità".

Qual è la differenza tra gli allenamenti in Italia e in Inghilterra?
"La differenza più grande è nell'intensità con cui si fanno gli allenamenti e le partite, il vero allenamento in Premier League è la partita. L'Arsenal gioca due gare a settimana, di allenamenti se ne fanno pochi. L'intensità è alta, ci sono pochi momenti morti".

Cosa puoi dire del lavoro di Gattuso in questi mesi?
"Ho apprezzato molto il comportamento che ha avuto il mister con me, negli ultimi mesi ho sentito più lui di mia madre... E' stato bravo a starmi vicino, anche quando ero fuori. Poi c'è stata la cena a Londra, è stato bello stare insieme e parlare. In questi mesi non abbiamo avuto modo di allenarci, ma c'è poco da allenare e tanto da andare insieme".

Di cosa si parla in queste cene?
"Di sicuro il conto l'ha pagato lui (ride, ndr). Si è parlato di calcio, c'erano anche Buffon e Bonucci. E' stata una serata di amici, ci hanno raccontato qualche aneddoto e poi s'è parlato della partita".

Perché si deve essere ottimisti in vista di questa sfida?
"Perché vogliamo tutti la stessa cosa, quindi perché complicarci la vita. Mi piace sempre pensare in maniera positiva che quando uno pensa in modo positivo a ottenere delle cose poi alla fine le ottiene".

Come alleggerite la pressione in questi giorni?
"La pressione c'è, è inutile cercare di evitarla. Sappiamo tutti quanto è importante per noi qualificarci a questo Mondiale. Per quello che si può non ci si pensa, siamo già a -2 dalla partita. Io sono contento di disputare questa partita, questo è il messaggio che voglio mandare. Cerchiamo di vivercela bene e di pensare positivo, può essere una settimana in cui possiamo essere tanto felici perché non pensiamo ad altro che a pensare al Mondiale".

Ci saranno dieci milioni di italiani che vi guarderanno. Come la paura si trasforma in coraggio?
"Sta tutto in come si vede questa partita. Quando vesti questa maglia c'è responsabilità, ma io la vedo più come una opportunità. Preferisco per mille motivi giocarla una gara del genere piuttosto che no. Andare al Mondiale è il sogno che avevo da bambino e questa partita non vedo l'ora di giocarla".

14.03 - Conclusa la conferenza stampa.

La lista dei convocati
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Il programma
Ha preso il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.

Articoli correlati
Pulisic: "Al Milan sono felice". Scelto l'arbitro di Italia-Irlanda del Nord: le... Pulisic: "Al Milan sono felice". Scelto l'arbitro di Italia-Irlanda del Nord: le top news delle 13
Quote vincente Mondiali, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo Quote vincente Mondiali, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo
Italia-Irlanda del Nord, l'arbitro designato è l'olandese Danny Makkelie Italia-Irlanda del Nord, l'arbitro designato è l'olandese Danny Makkelie
Altre notizie Serie A
Serie A, De Siervo: "Stiamo affrontando la fase peggiore. Avere stadi moderni aiuterebbe"... Serie A, De Siervo: "Stiamo affrontando la fase peggiore. Avere stadi moderni aiuterebbe"
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 30 giornate: Fabregas allunga su Chivu... Focus TMWSerie A, le medie voto degli allenatori dopo 30 giornate: Fabregas allunga su Chivu
La sindaca di Firenze sul restyling del Franchi: "Auspico di lavorare con la Fiorentina"... La sindaca di Firenze sul restyling del Franchi: "Auspico di lavorare con la Fiorentina"
Calafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia... Live TMWCalafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre"
Serie A, la Flop 20 dopo 30 giornate: il Torino è la squadra più rappresentata Focus TMWSerie A, la Flop 20 dopo 30 giornate: il Torino è la squadra più rappresentata
La crescita di Taylor alla Lazio non è passata inosservata: la Premier League chiede... La crescita di Taylor alla Lazio non è passata inosservata: la Premier League chiede info a Lotito
Serie A, la Top 20 dopo 30 giornate: Rabiot sale sul podio. Baturina in piazza d'onore... Focus TMWSerie A, la Top 20 dopo 30 giornate: Rabiot sale sul podio. Baturina in piazza d'onore
Jesus Rodriguez lascia la Spagna U21 e torna a Como. La RFEF parla di infortunio... Jesus Rodriguez lascia la Spagna U21 e torna a Como. La RFEF parla di infortunio al ginocchio
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio nelle scelte di Gattuso: ecco il perché di tante esclusioni eccellenti
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Calafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre"
Immagine top news n.1 Roma, margini per ricucire rapporto Ranieri-Gasperini. Il ruolo di Massara nel mirino
Immagine top news n.2 Bologna, confermate le lesioni muscolari per Odgaard e Pobega: i tempi di recupero
Immagine top news n.3 Rudiger obiettivo della Juventus. Ma gli ostacoli per il tedesco sono tanti e diversi
Immagine top news n.4 Zaniolo snobbato nonostante una grande stagione. Ma potrà essere convocato più avanti
Immagine top news n.5 Inizia la missione Mondiale: out Chiesa, c'è Cambiaghi. E Gattuso elogia Bastoni
Immagine top news n.6 Crisi Inter? Parla Marotta: "Niente psicodramma. Più forti anche degli errori arbitrali"
Immagine top news n.7 Serie A, tutti i convocati per la finestra internazionale squadra per squadra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.3 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.4 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Atalanta sul nuovo Sanè, l'Inter segue il centrale Potulski"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli e Milan, chi l'avversaria dell'Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Garzya: "Salvezza, Lecce lotterà fino alla fine. Italia, strano il caso Chiesa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, De Siervo: "Stiamo affrontando la fase peggiore. Avere stadi moderni aiuterebbe"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 30 giornate: Fabregas allunga su Chivu
Immagine news Serie A n.3 La sindaca di Firenze sul restyling del Franchi: "Auspico di lavorare con la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.4 Calafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la Flop 20 dopo 30 giornate: il Torino è la squadra più rappresentata
Immagine news Serie A n.6 La crescita di Taylor alla Lazio non è passata inosservata: la Premier League chiede info a Lotito
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Nuamah del Catanzaro. Tutti gli squalificati
Immagine news Serie B n.2 Braccio di ferro Mancini-Fredberg: il motivo della contesa è il futuro della panchina della Samp
Immagine news Serie B n.3 Serie B, altri tre cambi ieri: sono 15 in stagione, come non accadeva dal 2009/10
Immagine news Serie B n.4 Padova, arriva Roberto Breda in panchina: cosa cambia dopo l’era Andreoletti
Immagine news Serie B n.5 Dal Latina di allora, a oggi: Di Nardo brilla a Pescara. Facci: "Ci ha sempre creduto, e ha i mezzi"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana da risollevare. Ma è forse più un problema mentale che di modulo: che farà Bisoli?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, gli arbitri della 34ª giornata. Il big match Arezzo-Ascoli a Poli di Verona
Immagine news Serie C n.2 Latina, l'ex Facci: "Andata di Coppa Italia? Ribaltabile. Per divenire mina vagante ai playoff"
Immagine news Serie C n.3 Dal primo gol subito al 'Massimino' alla B diretta (forse) sfumata: un lunedì grigio per il Catania
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Luigi Fresco si riprende la Virtus Verona
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, Fresco torna in panchina: i motivi dell'addio sono venuti a mancare
Immagine news Serie C n.6 Zecca inizia a scaldare i motori: la Torres potrebbe riabbracciarlo per la sfida contro il Pineto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Le italiane in NWSL: esordio con assist per Girelli. Prima rete stagionale per Cantore
Immagine news Calcio femminile n.3 Lehmann: "Lungo contratto col Como Women, ma non mi piaceva. L'Inghilterra è casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si chiude la 17ª giornata: la Roma allunga, pari per Inter e Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Milan e Como non si fanno male: finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince