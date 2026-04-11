Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "Dubbi sulla presenza di Ondrejka. Falso nove? So che giocheremo in undici"

Parma, Cuesta: "Dubbi sulla presenza di Ondrejka. Falso nove? So che giocheremo in undici"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:38Serie A
Edoardo Mammoli

Si torna al Tardini per Parma-Napoli, gara valevole per la 32° giornata di Serie A. I crociati arrivano all'appuntamento dopo il buon pareggio esterno contro la Lazio, ma perdono la propria punta di diamante: Mateo Pellegrino, infatti, non ci sarà per somma di ammonizioni. Mister Carlos Cuesta dovrà dunque adottare una nuova soluzione per sopperire a questa assenza: dal possibile esordio come titolare di Elphege all'attacco leggero, fino all'idea del falso nove. Di questo e molto altro il tecnico maiorchino parlerà tra pochi minuti in conferenza stampa, direttamente dal Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Ore 13.05 - Inizia la conferenza.

Che settimana è stata? Ci sono novità?
"Giocatori che rientrano sono Almqvist e Troilo, che è disponibile. Abbiamo un dubbio su Ondrejka, ha avuto qualche fastidio e non sappiamo se sarà a disposizione".

Sull'assenza di Pellegrino?
"Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un'ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi".

Cosa vuole dire ai tifosi?
"Noi di ogni esperienza proviamo a imparare. Questo gruppo cerca sempre di andare oltre e migliorare. L'ultima al Tardini è stato un momento brutto, il pubblico ha condiviso la sua opinione e noi abbiamo analizzato tutto per migliorare. A volte non siamo all'altezza ma non perché non vogliamo rappresentare il Parma al miglior modo. Domani è l'occasione di fare una grande prestazione e dare tutto. I tifosi vengono al Tardini con tanta voglia di aiutarci".

Come si affronta questo Napoli così in forma?
"Loro sono molto forti, non prendono gol su azione da molto tempo. Hanno giocatori di qualità, sono diversi rispetto all'andata. Come si fa? Con un approccio simile a quello della scorsa settimana. Dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza e migliorare su aspetti che ci possono migliorare in attacco, alzando la qualità del gioco offensivo. Questo ci aiuterebbe a concedere meno e fare male al Napoli".

Cosa piacerebbe fare a Cuesta?
"Io quello che voglio è evolvere me e la squadra. Dobbiamo sentirci forti in quello che siamo forti ma anche evolverci. C'è stata un'evoluzione nel corso della stagione e anche nelle ultime prestazioni. Mi piacerebbe essere una squadra completa, che riesce a difendere molto bene sempre, che sfrutta le situazioni di costruzione dal basso e attaccare gli spazi aperti, anche attaccando negli spazi stretti quando gli avversari vanno in blocco basso. Mi piace avere soluzioni per affrontare tutte le situazioni. Siamo sempre in ricerca costante di evoluzione".

Ripartirebbe da Cuesta se fosse un dirigente del Parma?
"So che sono veramente privilegiato di essere dove sono e sono felice di lavorare con tutti quelli che sono presenti. So anche che manca moltissimo alla fine e dobbiamo solo pensare al presente".

Si può fermare il Napoli due volte con la stessa strategia?
"Si può anche battere! Noi cerchiamo di vincere ogni partita. Vogliamo fare una prestazione con consapevolezza, coraggio e personalità, andando a fare il massimo possibile. Poi non sai mai cosa ti porta al calcio, il risultato dipende da episodi particolari. Noi dobbiamo essere bravi a leggere la partita e indirizzarla dalla nostra parte".

Sull'attacco: Elphege manterrebbe lo stesso assetto. O si pensa a un attacco più leggero? Le piace il falso nove?
"Mi piace giocare con undici giocatori veri e domani giocheremo con undici giocatori veri. Alla fine le caratteristiche del centravanti possono essere diverse. Mi piace il falso nove? Sì. Mi piace un giocatore con altre caratteristiche? Sì. Per fortuna abbiamo diversità di scelte, siamo riusciti a fare cose diverse nel corso della stagione grazie a questa diversità".

Mikolajewski, è l'occasione giusta per vederlo giocare?
"Sarà convocato, potrebbe giocare dall'inizio o a gara in corso, ma anche rimanere solo in panchina. Anche lui è un giocatore vero".

TMW - Fino a questo momento la coppia Nicolussi-Bernabé non aveva funzionato. Cos’è cambiato con la Lazio?
"Aspetto importante rispetto alle loro caratteristiche, loro si complementano bene. Possono aiutarci nella progressione, fanno tanto lavoro difensivo, pensano alla squadra e a fare tutto quello che serve. A Roma ci hanno aiutato ad aumentare la qualità, soprattutto nel primo tempo. Domani ci sarà un avversario aggressivo, in cui potremo sfruttare le nostre qualità per far progredire il pallone".

TMW - Magari Nicolussi e Bernabé si completano meglio di altri?
"Dipende dalle caratteristiche della partita e da che contesto ti troverai di più. Sicuramente abbiamo avuto altre impostazioni a centrocampo che ci hanno dato tantissimo durante la stagione. Noi cerchiamo di sfruttare al massimo le caratteristiche dei nostri giocatori per portare a casa i risultati".

Contro la Lazio Valeri è andato vicino al gol su cross di Britschgi. L'azione da quinto a quinto può essere un'arma in più?
"Hai visto la giocata come viene precedentemente? Keita rompe in mezzo al campo. Stiamo lavorando al massimo per migliorare la qualità del nostro gioco offensivo e per avvicinare più giocatori possibili vicino all'area. Tutto questo deve avvenire dentro un equilibrio che ci permetta di lavorare anche sulle preventive. Dobbiamo sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori che abbiamo".

Ore 13.22 - Termina la conferenza.

Articoli correlati
Parma-Napoli, le probabili formazioni: Elphege alla prima da titolare in A, Conte... Parma-Napoli, le probabili formazioni: Elphege alla prima da titolare in A, Conte ha un dubbio
Dubbi di formazione per Cuesta. Gazzetta di Parma:"Contro il Napoli spazio ad Elphege"... Dubbi di formazione per Cuesta. Gazzetta di Parma:"Contro il Napoli spazio ad Elphege"
Parma-Napoli, il sindaco emiliano Guerra: "Sarà una festa con tanti tifosi partenopei"... Parma-Napoli, il sindaco emiliano Guerra: "Sarà una festa con tanti tifosi partenopei"
Altre notizie Serie A
Lecce-Bologna, i convocati di Italiano: assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga... Lecce-Bologna, i convocati di Italiano: assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Ferguson
Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Simeone-Adams. Out Orban... Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Simeone-Adams. Out Orban
Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese
Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: sardi con Borrelli-Esposito, Okereke... Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: sardi con Borrelli-Esposito, Okereke dal 1'
De Laurentiis: "In Figc serve uno che si interfacci col Governo. Uefa e Fifa mentono... De Laurentiis: "In Figc serve uno che si interfacci col Governo. Uefa e Fifa mentono sui soldi"
Parma, Cuesta: "Dubbi sulla presenza di Ondrejka. Falso nove? So che giocheremo in... Live TMWParma, Cuesta: "Dubbi sulla presenza di Ondrejka. Falso nove? So che giocheremo in undici"
Nico Paz via dal Como, lo aspetta il Real. Ma due variabili possono influenzare il... Nico Paz via dal Como, lo aspetta il Real. Ma due variabili possono influenzare il futuro
Lecce-Bologna, i convocati di Di Francesco: i salentini recuperano Gallo per la difesa... Lecce-Bologna, i convocati di Di Francesco: i salentini recuperano Gallo per la difesa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese
Immagine top news n.1 De Laurentiis: "In Figc serve uno che si interfacci col Governo. Uefa e Fifa mentono sui soldi"
Immagine top news n.2 Pio Esposito e l'errore dal dischetto a Zenica: "Ho faticato a metabolizzare. Ero sotto terra"
Immagine top news n.3 Lewandowski riflette sul futuro. Milan e Juventus ci sono, a patto che si abbassi l'ingaggio
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.5 Il 'patto' di Fabregas: non vuole perdersi la prima stagione europea del Como
Immagine top news n.6 La Juventus pensa solo all’Atalanta: Spalletti studia il sostituto di McKennie
Immagine top news n.7 La Juventus a Spalletti fino al 2028: ufficiale il rinnovo. Ora tocca a Dusan Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce-Bologna, i convocati di Italiano: assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Ferguson
Immagine news Serie A n.2 Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Simeone-Adams. Out Orban
Immagine news Serie A n.3 Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese
Immagine news Serie A n.4 Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: sardi con Borrelli-Esposito, Okereke dal 1'
Immagine news Serie A n.5 De Laurentiis: "In Figc serve uno che si interfacci col Governo. Uefa e Fifa mentono sui soldi"
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Dubbi sulla presenza di Ondrejka. Falso nove? So che giocheremo in undici"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Frosinone-Palermo a Reggiana-Carrarese tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Padova, Breda: "Battere l'Empoli è ora fondamentale: potremmo scavalcarlo in classifica"
Immagine news Serie B n.3 Pio Esposito: "Fortunato ad aver fatto due anni a Spezia in B. Devo ringraziare D'Angelo"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo: "Sentiamo tutti il peso della situazione, ma possiamo rivedere la luce"
Immagine news Serie B n.5 Da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria, i convocati per la 34ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, scontro salvezza a Pescara: tre punti e un dubbio da sciogliere per Lombardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Bonaiti: "Abbiamo fatto il nostro e aspettiamo gli altri risultati. E sul gol..."
Immagine news Serie C n.2 Benevento in Serie B, la gioia di Floro Flores: "Un’emozione così è indescrivibile"
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi: "La Ternana non deve fallire. Ci sono ancora spiragli, ci dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Cusatis: "La partita è stata molto equilibrata. Lotta playoff tiratissima"
Immagine news Serie C n.5 Il Lecco aggancia l'Union Brescia al secondo posto, ma Valente frena: "È ancora lunga"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il programma della 36ª: possono arrivare nuovi verdetti in chiave retrocessione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…