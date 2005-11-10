Parma, Gilardino: "Keita giocatore con margini incredibili. Può migliorare ancora tanto"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Alberto Gilardino ha parlato di Keita: "È un giocatore con margini incredibili. Ha strapotere fisico. Può migliorare in tante situazioni a livello di tempo nel giocare il pallone, avendo meno il pallone, ne abbiamo parlato. Poi è un giocatore che può fare il box to box, ha strappo palla al piede, può e deve arrivare negli ultimi trenta metri per essere decisivo".

Un possibile compagno di Romero è De Martis. È pronto per la Serie A?

"Romero domani gioca (ride), così lo sapete già! Ci sono anche Frigan, Touré, Lontani che può giocare anche a centrocampo. Con l'assenza di Elphege domani De Martis verrà con noi, è molto giovane e viene da un'altra cultura, va fatto crescere e migliorato per la sua crescita personale, ma ha dei margini e qualche qualità da attaccante importante. Lo portiamo in panchina e vediamo. Per me davanti hanno tutti caratteristiche abbastanza diverse. Elphege è il più caratterizzato da attaccante".

Variazioni sul sistema di gioco?

"Stiamo facendo valutazioni e creando presupposti per dare certezze a livello tattico. La squadra deve essere brava a cambiare e modellarsi in base agli interpreti. È una possibilità".

La conferenza stampa di Alberto Gilardino