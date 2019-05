© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la retrocessione del Frosinone in B dopo un solo anno di militanza nella massima serie, per due calciatori oggi nella rosa dei ciociari l'avventura in A potrebbe continuare. Secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi il Parma sarebbe interessato a Luca Paganini e Camillo Ciano. Sull'esterno di centrocampo, però, ci sono anche le attenzioni di Udinese e Genoa.Per Ciano, invece, c'è l'interesse della SPAL.