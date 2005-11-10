Ufficiale Il Parma saluta Nahuel Estevez: "Un sincero ringraziamento. Sarà sempre casa tua"

Nelle scorso settimane Nahuel Estevez aveva annunciato il suo addio al Parma al termine della stagione. Il centrocampista infatti andrà in scadenza di contratto a fine mese e non rinnoverà. Il club emiliano ha pubblicato un comunicato in cui saluta il suo giocatore: "Quattro stagioni, 125 presenze, 4 gol, 5 assist e una promozione in Serie A che resterà per sempre nella storia recente del nostro Club.

Si chiude il percorso di Nahuel Estévez in gialloblu, un cammino fatto di impegno, personalità e attaccamento alla maglia, vissuto con la passione e la professionalità che lo hanno reso un punto di riferimento per tutti: compagni, tifosi, Club e città.

A Nahuel va il più sincero ringraziamento del Parma Calcio per quanto condiviso e costruito insieme e il migliore augurio per le sfide che lo attendono.

Grazie, Nahuel. Parma sarà sempre casa tua".