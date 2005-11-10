Ufficiale
Estevez approda al Palermo: il centrocampista ha firmato un accordo pluriennale
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Volto nuovo nel Palermo di Filippo Inzaghi, con il club che si è assicurato Nahuel Estevez, dopo che il calciatore aveva salutato il Parma: non precisata la durata del contratto, definito solo pluriennale.
Di seguito la nota del club rosanero:
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Nahuel Estévez.
Il calciatore, svincolatosi dal Parma Calcio, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Nahuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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