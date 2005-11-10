Parte male il Parma, il Torino è già in vantaggio al 5': 0-1 al Tardini, segna Simeone
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:50Serie A
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19.10.2026 20:50Serie A
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Il Torino è già in vantaggio dopo 5 minuti. Il Parma inizia malissimo al Tardini, con Belghali che scappa a Valeri, crossa in modo perfetto in area e Simeone corregge in rete con un sinistro al volo perfetto. È 1-0.
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