Il Torino ha bisogno di ritrovare i gol di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino, infatti, non sta riuscendo a ripetere quanto fatto nella scorsa stagione, almeno in termini realizzativi. In questo campionato il Cholito ha gonfiato la rete soltanto in due occasioni, entrambe nella trasferta di Parma. All'Olimpico Grande Torino, invece, il suo ultimo centro in Serie A risale all'8 maggio, quando riuscì a superare il Sassuolo. Un rendimento ben diverso rispetto al finale della passata stagione, quando il centravanti aveva trovato continuità sotto porta, andando a segno in quattro partite casalinghe consecutive tra marzo e maggio. Il 7 novembre, contro il Lecce, Simeone aveva anche interrotto virtualmente il digiuno, ma la rete gli è stata poi tolta e assegnata a Gaspar come autorete.

La Lazio è l'avversaria contro cui l'argentino ha segnato più spesso in carriera. Sabato alle 18, all'Olimpico, arriverà una formazione biancoceleste in grande condizione, attualmente in testa alla classifica. Per il numero 18 granata, tuttavia, l'incrocio con i capitolini potrebbe trasformarsi nell'occasione ideale per sbloccarsi. Nei precedenti contro la Lazio, infatti, Simeone ha realizzato 11 gol in 19 partite tra Serie A e Coppa Italia, con una frequenza di una rete ogni 105 minuti. Due marcature sono arrivate proprio nella scorsa stagione, già con la maglia del Torino. Una particolare predisposizione a colpire anche le squadre affrontate dal padre Diego: nell'ultimo campionato, oltre ai biancocelesti, erano finite nel suo elenco delle vittime anche Inter e Pisa.

A Napoli, nell'ultima uscita, Simeone non ha fatto mancare il proprio apporto sul piano dell'impegno. Il centravanti classe 1995 ha combattuto su ogni pallone, mostrando personalità e spirito di sacrificio, prima di consegnare la fascia di capitano a Vlasic al momento del cambio. Le difficoltà del Torino, però, riguardano soprattutto la produzione offensiva: negli ultimi metri arrivano pochi palloni giocabili, mancano cross e inserimenti capaci di mettere gli attaccanti nelle condizioni di colpire. Al Filadelfia Ignazio Abate sta insistendo proprio sulla necessità di aumentare la pericolosità sotto porta. Dopo la sconfitta contro il Napoli, del resto, l'allenatore era stato esplicito: "Voglio una squadra con più cattiveria nel cercare il gol, è questione di testa: le qualità le abbiamo". Contro la Lazio servirà trasformare questo messaggio in concretezza. E ritrovare, magari, proprio i gol di Simeone