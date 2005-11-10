Nel pieno della crisi attraversata dal Napoli, l'avvicinamento alla sfida di stasera al Maradona contro il Torino fa riaffiorare il ricordo di Giovanni Simeone. Arrivato nell'estate 2022 con la consapevolezza del ruolo di vice-Osimhen ma con l'entusiasmo per il legame con Diego Armando Maradona e per la Champions League, il Cholito ha incarnato un attaccamento autentico: 6 reti in maglia azzurra, ma anche 5 gol segnati da avversario, compresa la tripletta di Firenze del 29 aprile 2018 che incrinò i sogni tricolori di Maurizio Sarri.

Quei tratti da ex

Dopo l'annata del decimo posto e la prima stagione con Antonio Conte, la scelta a trent'anni di sposare il progetto del Torino. Un addio commosso a Castel di Sangro, dalla mancata esultanza del 18 ottobre dello scorso anno e dal gesto ispirato al vincitore di Sanremo, il napoletano Sal Da Vinci, dopo la rete al Lecce ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo la scorsa stagione. Sul piano realizzativo, Simeone aveva chiuso lo scorso campionato a 11 gol (uno in meno di Rasmus Hojlund) e in questa stagione è fermo a 2, sempre a una lunghezza di distanza dal centravanti danese.

Una riserva nel mirino

Proprio il confronto con la serenità mostrata dal Cholito nei panni di riserva mette ancor più in risalto le difficoltà di Lorenzo Lucca, oggi finito nel mirino della tifoseria azzurra. Polveri bagnate non aiutano, nemmeno diversi errori elementari che hanno finito per intralciare la manovra, l'attaccante italiano fatica a reggere il peso di un ruolo e Simeone in questo momento farebbe comodo tra le fila del Napoli. La visita notturna ai Quartieri Spagnoli davanti al murale di Maradona in questi giorni da parte dell'ex Udinese potrebbe essere stato un modo per trovare l'ispirazione o la scossa.

I dati

Il Napoli è la squadra con cui Giovanni Simeone ha collezionato il maggior numero di presenze (83), ma ha segnato il minor numero di gol (6) in carriera in Serie A (tra il 2022 e il 2025). Il Cholito ha anche realizzato 5 reti contro i partenopei in campionato e solo contro Lazio (10), Juventus e Torino (entrambe 6) vanta più marcature nel massimo campionato italiano, secondo quanto riferito da OPTA.