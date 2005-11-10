Torino, Simeone imprenditore: apre uno store di carte Pokemon e One Piece coi fratelli

Giovanni Simeone si prepara a tornare al Maradona da avversario, ma fuori dal campo ha deciso di intraprendere una nuova avventura. L'attaccante del Torino ha infatti lanciato, insieme ai fratelli Giuliano e Gianluca, Game Bros Collection, uno store online dedicato principalmente alle carte da collezione di Pokémon e One Piece, oltre che ad altri prodotti legati allo sport. Il sito sarà operativo nei prossimi giorni, mentre sui social sono già comparsi i primi contenuti del progetto.

Simeone racconta: “Faraoni mi ha fatto riscoprire le carte Pokémon”

Come racconta Tuttosport, la passione del Cholito è rinata durante la sua esperienza al Verona, grazie a Davide Faraoni. “Un giorno Faraoni si era fatto arrivare al centro di allenamento un pacco con delle carte acquistate online. Le ho viste, mi sono piaciute e gli ho chiesto informazioni”. Simeone ha così recuperato dalla madre la vecchia collezione dell'infanzia, tornando a dedicarsi a un hobby che oggi condivide con i fratelli. Tra gli appassionati nello spogliatoio granata figurano anche Saul Coco e Franco Israel.

La collezione di Simeone: da Pikachu a Luffy, un investimento per il figlio

Tra i pezzi più preziosi per l'attaccante ci sono una carta di Pikachu ispirata a Van Gogh e una di Luffy, protagonista di One Piece. Il prossimo obiettivo è invece una carta di Lugia, il suo Pokémon preferito. Simeone spera inoltre di trasmettere questa passione al figlio Tullio: “Con alcune carte, quelle che non hanno un grande valore, ci gioca anche mio figlio. Ma quel che dico sempre è che questa collezione è un investimento per il suo futuro”.