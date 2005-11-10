Sarà una serata speciale quella che attende Giovanni Simeone. L'attaccante del Torino torna infatti al Maradona per affrontare il Napoli, club con cui ha giocato per tre stagioni, dal 2022 al 2025, conquistando anche uno Scudetto. Un ritorno dal sapore particolare per il Cholito, che ha voluto condividere le proprie emozioni sui social: "Tornare a Napoli sarà sempre speciale". Poi il messaggio in vista della partita: "Oggi ci aspetta una grande sfida e daremo tutto per portare a casa i tre punti. Forza Toro".

I granata sono alla ricerca di riscatto dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre gare. Per invertire la rotta servirà anche il contributo dell'argentino, fermo finora a due reti in Serie A, entrambe realizzate nella doppietta contro il Parma dello scorso 19 ottobre.