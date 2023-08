Pavard all'Inter, il Ceo del Bayern: "Abbiamo rispettato la sua voglia di una nuova sfida"

Dopo il comunicato dell'Inter, arriva anche quello del Bayern Monaco in merito alla cessione di Benjamin Pavard. Il sito dei bavaresi riporta anche le parole di saluto del CEO Jan-Christian Dreesen.

"Grazie Benji! Vogliamo ringraziarti per 4 anni pieni di successi. Non solo nell'anno dei 6 titoli, è stato una parte importante della squadra soprattutto come match-winner nella finale del Monfiale per Club. Rispettoamo il suo desiderio di una nuova sfida e per questo abbiamo accettato il suo trasferimento all'Inter. Gli auguriamo il meglio e tanti successi per il suo futuro in Serie A", le parole del dirigente bavarese.