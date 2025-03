Pellegrini verso il forfait dell'ultim'ora con il Cagliari: il capitano della Roma ha un malanno

vedi letture

Sorpresa, spiacevole, dell'ultim'ora in casa Roma: era pronto a tornare tra i titolari per la partita contro il Cagliari, ma il centrocampista e capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini dovrebbe invece dare forfait per la partita di oggi pomeriggio all'Olimpico causa malanno di stagione.

Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, spiegando come nella mente di Ranieri (dopo gli zero minuti nell'eliminazione europea al San Mames) ci fosse l'idea di rilanciarlo: il tecnico e il suo staff, però, hanno appreso da ieri dei problemi. Non è stato escluso dalla lista dei convocati, ma nella migliore delle ipotesi sembra pronto al massimo alla panchina. Al suo posto, spiega il quotidiano che sottolinea come in questa gestione tecnica Pellegrini sia partito tra i titolari solo il 42% delle volte, pronto El Shaarawy.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

La classifica aggiornata

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Milan 47 (29)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 19 (28)

Monza 15 (29)