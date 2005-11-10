Del Piero: "La Roma conferma il suo valore. Napoli? Dimostrazione di valore"
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Luca Bargellini
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ieri alle 23:56Serie A
autore Luca Bargellini
20.10.2026 23:56Serie A
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Ospite degli studi di SkySport, Alessandro Del Piero ha analizzato il doppio successo in Champions League di Napoli e Roma, rispettivamente contro Bodo/Glimt e Slovan Bratislava:
"La Roma ha dato conferma del suo valore. Non ho mai condiviso il fatto che la gara col Real sia stata drammatica. Hanno dato risposte sia in campionato che in Champions League.
Una risposta, invece, l'ha data il Napoli. È stato ripreso più volte ma è sempre riuscito a tornare in attacco e tornare in avanti col risultato. Il Bodo/Glimt è bravo non solo fisicamente ma anche tecnicamente. Sono una bellissima realtà degli ultimi anni in Europa".
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