Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Del Piero: "La Roma conferma il suo valore. Napoli? Dimostrazione di valore"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 23:56Serie A
20.10.2026 23:56Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite degli studi di SkySport, Alessandro Del Piero ha analizzato il doppio successo in Champions League di Napoli e Roma, rispettivamente contro Bodo/Glimt e Slovan Bratislava:

"La Roma ha dato conferma del suo valore. Non ho mai condiviso il fatto che la gara col Real sia stata drammatica. Hanno dato risposte sia in campionato che in Champions League.

Una risposta, invece, l'ha data il Napoli. È stato ripreso più volte ma è sempre riuscito a tornare in attacco e tornare in avanti col risultato. Il Bodo/Glimt è bravo non solo fisicamente ma anche tecnicamente. Sono una bellissima realtà degli ultimi anni in Europa".

Articoli correlati

Immagine news 1
Del Piero vede il bicchiere mezzo pieno: "Roma squadrai coi fiocchi, il ko farà crescere"
Immagine news 2
Del Piero: "Il Real non è ancora squadra? No, ma ha giocatori che possono massacrarti"
Immagine news 3
Del Piero: "Questa deve essere la normalità per la Juventus, non può sempre trovarsi a reagire"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 ottobre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Liverani elogia la Lazio: "Grande lavoro di Gattuso. Frattesi spacca le partite"
Immagine news 3
00:23 Serie A
Lo Monaco: "Il Napoli aveva due opzioni. Ma il risultato ora è già negativo"
Immagine news 4
00:15 Serie A
Ds Rennes: "Ammiro il lavoro di Sartori. In Italia manca il coraggio di puntare sui giovani"
Immagine news 5
00:08 Serie A
Giordano crede nella Lazio di Gattuso: "Juve e Napoli zoppicano: ora sei in ballo"
Immagine news 6
00:06 Serie ATMW
TMWGhilardi: "La mia miglior partita con la Roma? Non tocca a me dirlo"
Immagine news 7
00:02 Serie A
Scontri all'Olimpico durante Roma-Slovan Bratislava: ferito un agente di polizia
Ieri
Immagine news 8
23:59 Serie A
Como, Fabregas: "Il Manchester United è più forte di noi, anche con 16 giocatori"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Allegri, mica Guariti. Quanti allenatori può sbagliare la Juve pur di non prendere Conte? Inter, i limiti di Chivu e la nostalgia di Inzaghi: rischia di ritrovarselo contro
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu si fa sentire: “Non può essere dramma nazionale se l’Inter perde”. E studia il cambio in porta
Immagine top news n.1 Un poker per riprendersi dall'incubo Real Madrid. La Roma riparte abbattendo lo Slovan
Immagine top news n.2 Spalletti pronto a cambiare per tenersi la Juve. Conte? No, spunta l’ombra di Inzaghi
Immagine top news n.3 Champions League, la classifica dopo le gare di oggi: PSG primo, Napoli in zona playoff
Immagine top news n.4 Il Napoli si scuote, ma quanti brividi: 4-3 al Bodo/Glimt, doppietta di McTominay
Immagine top news n.5 RedBird e Cristiano Ronaldo insieme per l’Al Nassr: il proprietario del Milan tratta per il 70%
Immagine top news n.6 La Roma annienta lo Slovan Bratislava all'Olimpico: 4-0 e primo successo in Champions
Immagine top news n.7 Jesus Rodriguez ko, il Como può inserire Caqueret: come funziona la lista UEFA
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Onofri: "Delusi dal Genoa, non si vede ancora la mano di De Rossi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Valerio Bertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 ottobre
Immagine box news Serie A Liverani elogia la Lazio: "Grande lavoro di Gattuso. Frattesi spacca le partite"
Immagine box news Serie A Lo Monaco: "Il Napoli aveva due opzioni. Ma il risultato ora è già negativo"
Immagine box news Serie A Ds Rennes: "Ammiro il lavoro di Sartori. In Italia manca il coraggio di puntare sui giovani"
Immagine box news Serie A Giordano crede nella Lazio di Gattuso: "Juve e Napoli zoppicano: ora sei in ballo"
Immagine box news Serie A Ghilardi: "La mia miglior partita con la Roma? Non tocca a me dirlo"
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, Candela: "Contro l'Ascoli con più prepotenza. Vogliamo la vittoria"
Immagine box news Serie B Avellino, Besaggio: “Penso di avere nelle gambe sei o sette gol. Spero di arrivarci”
Immagine box news Serie B Atletico Madrid, Simeone esalta Julian Alvarez: "Ha fatto un gol bellissimo, abbiamo bisogno di lui"
Immagine box news Serie B Avellino, il Comune punta ad ampliare il Partenio: +1.200 posti e nuovo stadio da 22mila
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. Castellini e Tramoni inseguono
Immagine box news Serie B Benevento, Salvemini: "Rammaricati per il pari col Vicenza. Obiettivo salvezza"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 10 giornate: Sipos re dei bomber
Immagine box news Serie C Salernitana, la Curva Sud dell'Arechi affronta Cosmi al Mary Rosy: “Dimettiti”
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"
Immagine box news Serie C Casarano, Filograna: "Difficile esonerare Di Bari. Zauri porterà serenità"
Immagine box news Serie C Union Brescia, tegola Crespi: lesione al bicipite femorale. Out per oltre un mese?
Immagine box news Serie C Casarano, Zauri: "Questa una grande occasione. Sono ambizioso, ma mai presuntuoso"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
21 ottobre 1997, Christian Vieri vince una Ferrari. Grazie a un gol dal fondo al PAOK
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi