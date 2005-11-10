Il 22 novembre 1992 è un'anonima giornata di Serie B. Il Padova ospita la Ternana allo stadio Appiani, storico impianto dei biancoscudati, nel cuore della città, a pochi passi da Prato della Valle. Sarà l'ultima casa del Padova prima del trasferimento all'Euganeo, avvenuto nel 1994.

L'ingresso di un mito

Al 30' della ripresa Sandreani e Stacchini decidono di richiamare in panchina Simonetta, autore del momentaneo 2-0, per concedere spazio a un ragazzo di appena 18 anni e 13 giorni. Indossa la maglia numero 16 e arriva da San Vendemiano, in provincia di Treviso. Si chiama Alessandro Del Piero. Non è il suo debutto tra i professionisti, arrivato qualche settimana prima, ma quella contro la Ternana è una giornata destinata a rimanergli impressa. Su assist di Nanu Galderisi, attaccante di grande esperienza e futuro compagno di squadra, Del Piero controlla il pallone, si presenta davanti a Rosin e lo infila con una conclusione precisa nell'angolino. Un gol imparabile, il primo di una storia destinata a diventare straordinaria.

È il 4-0 del Padova, che alla fine si imporrà con un netto 5-0. Ma è soprattutto il primo gol tra i professionisti di Alessandro Del Piero. "Fu una gioia pazzesca, non contava che fosse il 4-0, per me era come segnare in una finale di Champions".

Padova-Ternana 5-0

Marcatori: 42' Modica, 52' Simonetta, 80' Galderisi, 86' Del Piero, 89' Di Livio

Padova

Dal Bianco, Cuicchi, Gabrieli, Modica, Rosa, Franceschetti, Di Livio, Nunziata, Galderisi, Longhi (75' Ruffini), Simonetta (73' Del Piero).

Allenatore: Sandreani-Stacchini.

Ternana

Rosin, Stafico, Farris, Carillo, Bertoni, Atzori, Papa, Picconi (73' D’Ermilio), Cinello, Gazzani (46' Fiori), Barollo.

Allenatore: Liguori.