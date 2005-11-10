Del Piero: "Certe ricorrenze dei Mondiali mi mettono i brividi. Il 2006 nostalgia e orgoglio"

L'ex attaccante Alessandro Del Piero è ospite oggi del Social Football Summit, che si tiene all'Allianz Stadium di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni, che cominciano dal racconto dell'ultimo Mondiale che ha seguito su TikTok: "Ci sono stati degli spunti inevitabili: parlo di date, di squadre che partecipavano al Mondiale. Ahimè, noi non vi partecipavamo, però ci sono delle date ricorrenti e tanti spunti su cui riflettere ripensando a quel percorso. Anche perché i Mondiali, fatta eccezione per quattro anni fa in Qatar, si sono sempre giocati nello stesso periodo. Ci sono quindi delle ricorrenze storiche, sicuramente nostalgiche, che personalmente mi fanno ancora venire i brividi quando ci penso. Ovviamente, la semifinale e la finale del 2006 sono le partite più emozionanti sotto questo aspetto e quelle in cui sono stato anche particolarmente presente. È chiaro che c’è un pizzico di nostalgia, ma anche un po’ di orgoglio nel ribadire, anche come italiani, che siamo capaci di fare grandissime cose. Quel momento non appartiene soltanto a me o a quella Nazionale che ha vinto: il Mondiale rappresenta tutta la nazione. Di conseguenza, probabilmente tutti noi ricordiamo benissimo, anche in questa stanza, parlo degli appassionati di calcio, dove ci trovavamo il 9 luglio 2006. Alcuni, soprattutto i più giovani, forse non erano neanche nati, però ce lo ricordiamo. Io, per esempio, ricordo ancora quando l’Italia vinse il Mondiale nel 1982: avevo otto anni. Ci sono situazioni in cui ricordiamo perfettamente con chi eravamo e rievocare con felicità quei momenti, secondo me, strappa a tutti un sorriso e ci fa trascorrere cinque minuti di benessere".

Ci racconta la sua crescita dentro e fuori dal campo?

"Sono nato in un paesino e avevo una grande passione, che mi è stata trasmessa in primis da mio padre e che anche mio fratello ha portato avanti. È una passione che accomuna molti bambini, che guardavano e guardano al calcio come a un divertimento, a un passatempo. Io dedicavo la mia vita a quello. Col tempo, però, è diventato sempre più un impegno, soprattutto dopo un trasferimento importante, a 13 anni, a Padova, dove sono andato da solo. Ho affrontato un’avventura completamente nuova. Non ho mai sofferto particolarmente la nostalgia di casa, anche se, certo, ho vissuto momenti difficilissimi. Lo facevo, però, con uno spirito molto avventuroso, inseguendo un sogno. Di conseguenza, qualsiasi sacrificio, e parlo dei veri sacrifici, quelli che fai prima di raggiungere il successo, l’ho affrontato con grande determinazione e con la speranza che potesse portarmi a qualcosa di speciale. Poi ci sono stati i passaggi successivi: a 18 anni sono arrivato in questa città, dove ho trascorso 19 anni della mia carriera. Successivamente ci sono stati due anni a Sydney, in Australia, poi il trasferimento negli Stati Uniti con la mia famiglia, inizialmente con l’idea di rimanere per un po’ di tempo, che si è poi trasformato in otto anni. In seguito, abbiamo trascorso due anni in Spagna, a Madrid, e adesso siamo tornati in Italia. C’è sempre stato questo spirito di conoscere e scoprire. Sicuramente il trasferimento in Australia ha rappresentato un cambiamento molto importante, perché mi ha aperto un mondo diverso. Essendo rimasto per 19 anni nello stesso posto, senza mai cambiare squadra, non avevo mai pensato a qualcosa che andasse oltre quel mondo. In Australia, invece, si è aperto un universo fatto di viaggi e opportunità. Nel post-carriera, ovviamente, mi sono avvicinato alla televisione, con cui ho un bellissimo rapporto, soprattutto con Sky, come sapete. Continuo a coltivare la mia passione e vedo il calcio da un’altra prospettiva. Il massimo comune denominatore è sempre il calcio, quindi quello che faccio è molto legato a questo mondo. Ci sono anche esperienze che vanno oltre il calcio e che mi arricchiscono, principalmente perché mi piacciono. Alcune volte vanno bene, altre benissimo e altre ancora non vanno altrettanto bene. Ovviamente capita a tutti, ma mantengo sempre lo stesso spirito: dedicarmi al 100%. Se non posso fare una cosa al 100%, preferisco non farla affatto".

Australia, Torino, Stati Uniti: il mindset è sempre quello della leggenda. Qualsiasi cosa facciamo, la facciamo bene, altrimenti non si fa, giusto?

"Sì, devi mettere tutto te stesso. È sicuramente più facile farlo in un ambiente che conosci o in un ambito che padroneggi. Io, però, ho intrapreso anche avventure in settori che non conoscevo, quindi ho dovuto seguire una sorta di corso accelerato. Puoi farlo se hai gli occhi e le orecchie aperti e, soprattutto, se parti con la consapevolezza di dover imparare. Quando raggiungi determinati livelli, infatti, a volte pensi di essere un dio. Devi invece capire che, negli altri lavori, c’è sempre qualcuno più bravo di te, e qualche volta anche nel tuo stesso settore. Per questo ci vuole sempre un pizzico di umiltà, soprattutto quando intraprendi nuove relazioni professionali o ti dedichi a nuovi progetti".

Lei è seguito tantissimo dal movimento femminile…

"L’Italia in primis, con le ragazze e le squadre che, noi compresi, siamo ospiti. La Juventus ha fatto delle stagioni meravigliose e questo sicuramente ha contribuito ad accrescere ancora di più la curiosità. Io ho una figlia che gioca a calcio: ha cominciato in Australia, passando poi dagli Stati Uniti alla Spagna e adesso è in Italia. Continua anche lei a coltivare questa passione e, di conseguenza, è sicuramente una bella cosa. Lo sport, infatti, è trasversale, al di là del sesso, della razza o della religione. Questa è una delle cose più belle dello sport in generale e, ovviamente, del calcio nello specifico, di cui stiamo parlando".