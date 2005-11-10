Alessandro Del Piero è stato ed è ancora oggi un simbolo per la Juventus. In occasione del documentario dedicato a Giampiero Boniperti, che andrà in onda su Sky Sport e realizzato dalla medesima emittente televisiva, ha ricordato l'ex presidente bianconero, partendo dal suo primo incontro con lui: "Tutti questi momenti fanno parte di ricordi privati e io sono una persona abbastanza particolare su queste cose. Quello che mi è piaciuto molto di lui è che mi trattava sempre nello stesso modo, e io trattavo lui sempre nello stesso modo, perché mi sembrava giusto così. Io l'ho conosciuto come presidente della Juventus e, per me, è stato il Presidente della Juventus, per certi aspetti sempre, perché mi ha voluto lui qui. Sono stato l'ultimo suo acquisto, c'è qualcosa anche di poetico in tutto ciò, che abbiamo ricreato anche su questa panchina".

Il rapporto con Boniperti

Per Del Piero è stato più di un semplice capo: "È stato bello conoscere la sua famiglia, diventare amico dei figli e dei nipoti, aver giocato in campo con sua nipote. Sono i rapporti che creano qualcosa di speciale dentro le persone, quindi questo suo modo di essere è sempre presente dentro di me.

Il mio viaggio verso Torino, la prima volta che andai a conoscere Boniperti, fu ovviamente bellissimo. Mio padre mi raccontava chi era Boniperti, cosa rappresentava, mentre io ero più eccitato per la partita, perché era la prima volta che vedevo la Juventus, una squadra di Serie A. Per noi non era facile. Queste due emozioni in macchina si alternavano. Ovviamente c'era anche una sorta di timore reverenziale da parte mia, perché Boniperti rappresentava la Juventus, sebbene fosse la Juventus di Baggio e di tanti altri grandi giocatori. Essere riuscito ad arrivare da lui era una cosa che non capitava spesso.

Sapevo che c'era un interesse della Juventus e che poi le cose erano andate molto verso il discorso bianconero.

Quando sei ancora nel percorso calcistico, credi ai tuoi dirigenti che dicono ai tuoi genitori che un ragazzo dovrebbe andare alla Juventus. Non è che non ci credi, però, quando sei ufficialmente ricevuto dal presidente della Juventus, da una figura come lui, e te lo dice, dopo averti detto ovviamente di tagliarti i capelli — perché anche quella è stata una sua frase altrettanto famosa —, i capelli li avevo tagliati in settimana, in previsione di questa sua celebre frase che rappresentava un po' lo stile Juventus. Però dovevi ripassare dal parrucchiere! È la conferma di quello che era nell'aria, che sapevi, ma che dici: 'Cazzo, questo è vero, era tutto vero!'. La firma è arrivata dopo una non-discussione. Ha detto: 'Si fa così, firma, poi metto la cifra'. Ed è stato così che è andata, in poche parole. Dopo si è soffermato un po', ovviamente, con il mio agente, però poi mi ha preso e mi ha portato in una sala delle coppe, una sala gremita di coppe. Mi disse: 'Guarda questo mondo della Juventus, quello che abbiamo vinto fino a oggi. Speriamo che tu ci aiuti a vincere qualcuno in più'".

Il carattere di Boniperti

Del Piero racconta come erano le negoziazioni: "Fondamentalmente parlava solo lui, perché io, da diciottenne, non è che avessi chissà quale voce in capitolo. Mi sentivo molto in imbarazzo, ascoltavo con molto piacere e osservavo. Quello che avevo sognato, diciamo così, da bambino, era poter entrare in una squadra professionistica, soprattutto se era la squadra del tuo cuore. Poi il massimo è incontrare le persone per cui hai fatto il tifo, sia in campo che fuori. Non c'è cosa più bella. Boniperti è sempre stato, anche se un po' più defilato nel corso degli anni, una presenza per me. Era la presenza, era il Presidente, non c'era alternativa. Io sono cresciuto con lui, che ha fatto la storia, ovviamente non conoscendolo da calciatore. L'ho raccontato a mio padre: la storia della Juventus, da calciatore, da bambino che ha fatto tutte le giovanili, che poi è andato in prima squadra, ha creato tutti i suoi record e poi è diventato presidente, continuando a vincere.

Lui è stato sicuramente il rappresentante migliore che la Juventus potesse avere della juventinità. La sua frase famosa la ricordiamo tutti, ma quello che lui era di per sé era l'essere Juventus. Io l'ho sempre visto così, lo vedo sempre così. Nessuno è stato come lui, con quel carisma, quella voglia, quel sorriso, quell'orgoglio nelle sconfitte, con il petto in fuori sempre, la testa sempre alta. Sempre la testa alta anche nei momenti più drammatici, sempre con quel sorriso che non era denigratorio, che non era un 'vittoria o me ne frego della sconfitta', ma era la consapevolezza di essere qualcosa in più del risultato, in più della vittoria, di quello che lui rappresentava e di cui andava fiero. Io credo che quel giorno, il suo ultimo da presidente, lui si dividesse tra un'enorme soddisfazione per quello che aveva fatto con questi colori e anche un pizzico di tristezza, perché lui sapeva di essere nato per fare quella roba lì. Però è sempre stato una persona di tale intelligenza, scaltrezza, furbizia e intuizione che si sarà detto: 'Beh, ora che facciamo?'. Il cuore era sempre qui, con la sua vita che aveva cominciato a prendere un'altra direzione".

I record di Boniperti

Del Piero qualcuno lo ha battuto: "Sono fiero e orgoglioso di tutti i miei record. Probabilmente i miei record verranno battuti tra poco e non ci rimarrò male, così come non ci è rimasto male lui, perché si vivono epoche diverse, il calcio cambia e ci sono tante altre situazioni che emergono. L'importante è aver dato, più che dei numeri, tutto te stesso per quello che è la partita, per quello che è la tua squadra e per quello che è il tuo momento. Esserci dentro al 200%: questa è la cosa fondamentale. È quello che lasci nel cuore della gente e negli occhi dei tifosi a fare la differenza. Il gesto di quando mi ha messo la fascia al braccio è stato molto bello. Del suo record di gol alla Juve mi sono reso conto che avrei potuto batterlo quando sono arrivato a quota 160. Fino a quel momento non ci pensavo. Non è che non guardassi i numeri, ma per me quello era un numero di passaggio. Ovviamente, quando passi da 160 a 178 e ti avvicini al suo record, ti chiedi: 'Che cosa sta succedendo?'.

Ti rendi conto che, anche se si tratta di numeri, scrivere il tuo nome in questo pezzo di storia ti dà tanto. Ti dà tanto dentro, ti dici a te stesso che sei stato bravo. E poi, come sempre accade qui, volti subito pagina: 'Con chi dobbiamo giocare?'. Ok, andiamo. Inaugurare lo stadio è stata una follia pura dal punto di vista emozionale per me, sapendo che probabilmente sarebbe stato il mio ultimo anno, ma anche che si trattava della prima stagione di una squadra che aveva avuto la possibilità di inaugurare uno stadio così bello, un vero gioiello. Avevamo sempre giocato in uno stadio che si trovava proprio qui, ma con una pista talmente grande e lontana dai nostri tifosi che non riuscivamo a sentire molto il loro calore. Invece, quando sei qui dentro, ti piace venire e senti di aver dato anche tu qualcosina alla creazione di questo stadio. Questo intreccio di emozioni, con il presidente al mio fianco, ovviamente l'ho sentito. L'ho sentito su quella panchina. È stata tosta, ma molto bella e davvero emozionante".

L’inaugurazione dello Stadium

Infine c'è stato il momento del nuovo stadio: "Lui era molto emozionato, perché teneva tantissimo a tutto ciò che riguardava la Juve. Ci teneva davvero tanto, del resto aveva dedicato tutta la sua vita a questi colori. Anche per lui i tifosi erano decisamente molto importanti. Ritrovarli in quell'occasione era stato qualcosa di speciale. Avevamo fatto un paio di prove all'interno: ci avevano spiegato dov'era la panchina, dove dovevamo posizionarci, quando iniziare, quando sarebbero arrivate le luci e tutto quanto. Poi, alla fine, non dico che fossimo andati a braccio, ma quasi. Avevamo improvvisato molto, pur avendo delle tempistiche da rispettare e alcune cose che dovevano essere dette o fatte durante il passaggio della panchina.

Per me era stato molto emozionante il significato racchiuso in quel passaggio. Lui, però, l'aveva interpretato e io mi ero divertito. Ero emozionato e teso, perché ero abituato a fare ben altro lì, non a fare schizzi o a parlare in un momento così bello. Lui, invece, era stato come sempre: intraprendente, pronto, sveglio, deciso e sicuro di quello che stava per fare. Essere stato con lui era stato per me un grandissimo piacere. Conoscevo molto bene la persona e, di conseguenza, avevo un grandissimo, enorme rispetto per quello che era stato lui, per quella gente e per quella squadra.

Il discorso che fece... Solo lui poteva fare queste cose, perché ricordare il primo giorno in cui era arrivato alla Juventus, un momento così importante, come aveva fatto quando eravamo seduti lì, aveva reso tutto ancora più speciale. Se c'era bisogno di un'ulteriore dimostrazione, quella lo era stata.

Se avessimo dovuto concludere con una frase, sapevamo benissimo quale avrebbe detto lui: 'Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta'.

Io avrei aggiunto che, in tutte le epoche, c'erano stati giocatori, presidenti e personaggi capaci di delineare chiaramente una strada da seguire, leader nel loro modo di essere. E lui, nella sua storia, non era stato soltanto un giocatore o un presidente. Quindi avremmo aggiunto orgoglio, determinazione, fierezza, testa alta, gratitudine e tante altre cose alla sua frase, perché lui le aveva rappresentate tutte".