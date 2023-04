Pioli: "Ci davano sfavoriti ma questo Milan ha un cuore grande! Ora l'Inter? E' probabile..."

"Ci davano tutti sfavoriti, ma questo è un gruppo con un cuore grande. E' una qualificazione voluta e meritata". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della gara pareggiata 1-1 al Maradona di Napoli che ha permesso ai rossoneri di staccare il pass per le semifinali di Champions League. "A stasera - prosegue - sembrerebbe un derby con l'Inter, è probabile che sarà così. Altri due scontri bellissimi, stimolanti. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci, sicuramente. L'1-0 dell'andata ci ha sicuramente aiutati, vista la presenza di Osimhen abbiamo deciso di restare un po' più bassi per non concedergli la profondità. Ma sono partite che tanti di noi non avevano mai giocato, nella ripresa potevamo e dovevamo palleggiare meglio ma s'è visto enorme sacrificio da parte di tutti. Abbiamo superato una squadra eccezionale, con le nostre idee e col nostro cuore. Sono contento per i nostri tifosi".

Krunic non ha sbagliato nulla

"Sono d'accordo, ha delle letture di gioco che pochi hanno. E' un giocatore per noi importantissimo, sono felice che ora tutti se ne accorgano. E' un giocatore di alto livello, ha avuto bisogno di tempo perché arrivare a giocare al Milan non è facile ma è cresciuto tantissimo".