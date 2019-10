Pioli: "Ibra? Parlo solo dei miei". E su Caldara: "Non sta benissimo..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Roma, non ha voluto commentare le parole di Paolo Maldini, che quest'oggi in una intervista a 'Sky' ha aperto all'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a gennaio: "Penso solo ai miei", ha detto Pioli che sulle condizioni fisiche di Caldata, in un altro passaggio, s'è così espresso: "Non sta benissimo ancora, ieri era affaticato al tendine e oggi non ha preso parte alla partita con la Primavera. Ci vorrà ancora un po di tempo tempo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli.