Live TMW Pisa, Leris: "Finché la matematica ce lo permetterà, sarò il primo a dare il massimo in campo"

20:10 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Leris al termine di Pisa Torino. Diretta testuale a cura di TMW.

20:48 - INIZIO CONFERENZA

L'analisi della partita: il solito copione

"È un copione che purtroppo abbiamo visto parecchie volte quest'anno. Su un lancio lungo a loro favore ci hanno fatto male alla prima, o al massimo alla seconda, occasione utile. Abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori e c'è poco da dire: eravamo in partita e abbiamo dato una buona risposta rispetto alla brutta prestazione contro il Como, ma ancora una volta non siamo riusciti a restare aggrappati al match fino alla fine, come ci è successo spesso in questa stagione."

Sulle buone prestazioni senza risultati e il finale di stagione

"Sì, è vero, quest'anno abbiamo lasciato per strada tanti punti, comprese le due sfide contro il Torino, sia all'andata che al ritorno. Certo, fa piacere esprimere un gioco migliore rispetto agli avversari in alcuni frangenti, ma alla fine nel calcio la cosa più importante è il risultato. È stata una giornata storta e purtroppo è andata così. Adesso dobbiamo solo alzare la testa e tenere botta per queste ultime partite del campionato: lo dobbiamo a noi stessi, alla gente che ci sostiene sempre e per onorare questa maglia."

Sulla rassegnazione e la lotta per la salvezza

"Sinceramente cerco di dare tutto a livello personale e di aiutare i miei compagni. Abbiamo una squadra molto giovane e con poca esperienza, ma finché la matematica ce lo permetterà, sarò il primo a dare il massimo in campo. Sono un po' giù di morale per la partita di oggi, sicuramente: mi aspettavo un risultato diverso, perché in settimana avevamo lavorato bene e volevamo dare una buona risposta sul campo dopo l'ultima gara. È difficile, davvero difficile trovare le parole in un momento del genere. Tuttavia, già da domani continueremo a lavorare a testa bassa per il Pisa e per tutti i tifosi che oggi hanno cantato e ci hanno sostenuto dal primo minuto fino al fischio finale."

20:51 - FINE CONFERENZA