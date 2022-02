Plusvalenze Inter, nel mirino una decina di operazioni. Generati a bilancio circa 90 milioni

Emergono alcuni dettagli in merito alla perquisizione della Guardia di Finanza presso gli uffici della Covisoc nell’ambito dell’indagine sulle plusvalenze in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per quanto riguarda il club nerazzurro sarebbero una decina le operazioni di mercato sotto la lente d’ingrandimento, fra le quali spiccano quelle riguardanti Radu, Pinamonti e Vanheusden. Trasferimenti che avrebbero generato plusvalenze per circa 90 milioni di euro distribuite in due esercizi e utili a raggiungere gli obiettivi del Financial FairPlay della UEFA.

Perché si indaga? - Il reato ipotizzato (non solo per l’Inter ma anche per la Juventus e altri club) è quello di falso in bilancio. L’inchiesta, ancora senza nessuno soggetto iscritto nel registro degli indagati, punta a verificare un “sistema” basato sugli scambi di mercato fra società senza movimentazione di denaro, ma con plusvalenze a bilancio per ogni parte in causa.