Premier Conte: "Una settimana di tempo a palestre e piscine: protocolli di sicurezza vanno rispettati"

"Per le palestre c'è stato un intenso dialogo anche col CTS. Abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza sono rispettati, altre volte ci giungono notizie che non vengono rispettati. Daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e verificarne il rispetto. Se questo avverrà, non ci sarà ragione di sospendere e chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima saremo costretti a sospendere anche palestre e piscine", così ha parlato in serata il premier Giuseppe Conte, intervenendo in conferenza stampa per spiegare le decisioni prese e i provvedimenti che conterrà il prossimo DPCM.