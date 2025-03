Primo tempo disastroso della Juventus al Franchi: la Fiorentina conduce 2-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo al Franchi, conduce 2-0 la Fiorentina sulla Juventus.

Gosens e Mandragora, la Juve prende due gol in tre minuti - Dopo le piogge dei giorni scorsi, il sole illumina il prato del Franchi al momento del calcio d’inizio. Prima di cominciare, la coreografia del pubblico di casa, che si limita a un semplice quanto diretto: “Juve merda” composto da cartoncini di colore viola, bianco e rosso. Quindi il ricordo di Joe Barone a quasi un anno dalla sua scomparsa: prima con un video dedicato, poi con un minuto di silenzio. Il curvino dei tifosi ospiti, invece, per i 10 minuti inaugurali lascia vuoti gli spalti in segno di protesta, entrando poi a prendere posto. In tempo per il letale uno-due della Fiorentina, che attorno al quarto d’ora colpisce una prima volta con Gosens, coriaceo nel voler far entrare la palla su calcio d’angolo, e poi subito dopo con Mandragora, lanciato con un nobile esterno verso la porta dal più fresco ex della partita. La Juventus accusa e non poco il colpo, riversandosi in avanti ma senza precisione né pericolosità: da segnalare giusto qualche tiro dalla lunghissima distanza. E il primo tempo termina con i viola sopra 2-0.

