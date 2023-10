Pruzzo sul confronto Lukaku-Batistuta: "Due grandi goleador, averne di giocatori così"

Nel corso dell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti della Roma Roberto Pruzzo ha parlato anche del paragone tra Lukaku e Batistuta, che viene spesso avanzato in queste ore: "Impossibile dirlo, sono due grandi campioni. Batistuta andava a nozze anche negli spazi, era un grande goleador, un centravanti fantastico. Ma Lukaku non mi sembra sia da meno: i gol li ha fatti sempre, rispetto all’argentino magari fisicamente è un po’ più potente ed esplosivo”.

Quali sono le caratteristiche che li accomunano?

“Direi la grande voglia di fare gol e di essere anche d’esempio per i compagni. Un marchio di fabbrica… Averne di giocatori così. È gente che poi in campo dà fiducia a tutti gli altri, con loro hai quasi la certezza che il gol arrivi da un momento all’altro. Il che, ovviamente, regala serenità a chi sta in campo. È gente positiva. A Firenze, poi, mi raccontano che Bati voleva sempre migliorare, negli anni è riuscito ad affinarsi tecnicamente”.