Corsa Champions, non si può più sbagliare. Pruzzo: "Roma, partita scivolosa con il Genoa"

È iniziata la 28^ giornata di Serie A con la sfida fra Napoli e Torino, allo stadio Maradona. Se il derby di Milano - previsto domenica sera a San Siro - dirà se c'è ancora lotta per lo Scudetto, più che mai viva è invece la corsa per un posto in Champions League. Dalla Roma alla Juventus, fino al Como ed all'Atalanta: tante le squadre che sperano e che sanno di non poter più sbagliare praticamente nulla da qui alla fine.

I giallorossi comandano il gruppo delle compagini che inseguono il trittico di testa: la squadra di Gian Piero Gasperini se la vedrà domenica alle 18 contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi, allo stadio Luigi Ferraris. Una possibile trappola per Malen e compagni, reduci dal rocambolesco 3-3 contro la Juventus nello scontro diretto dell'Olimpico.

L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato una intervista a Radio Radio, nel corso della quale ha avvisato i capitolini sulla pericolosità di questo incontro: "La partita contro il Genoa può essere molto scivolosa per la Roma" - le sue parole - ". Non bisogna più ricordare quei due punti persi contro la Juventus. Se Malen non dovesse riposare, è normale che in futuro possa avere dei passaggi a vuoto", ha detto Pruzzo.