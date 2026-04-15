Ranieri contro Gasperini, Pruzzo: "Titoli di coda: se devono separarsi, lo facciano subito"

Tiene banco dalle parti di Roma il caso scoperchiato dalle parole di Claudio Ranieri. La vicenda è nota: il senior advisor dei Friedkin non le ha mandate a dire al tecnico Gian Piero Gasperini, nel prepartita della sfida al Pisa, confermando di fatto che le voci sui contrasti fra i due fossero evidentemente veritiere.

L'ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sulla vicenda: "Di solito sono per le riconciliazioni anche dopo scontri accesi. Ma stavolta sembra che la vicenda sia arrivata davvero ai titoli di coda", il suo pensiero. Secondo Pruzzo, se Gasperini e Ranieri decidono di separarsi "è meglio farlo in fretta: i tempi per progettare la prossima stagione sono già in essere, il mercato dovrebbe già essere iniziato e bisogna avere idee chiare", le suu parole.

Inn merito alla corsa per un posto in Champions per Malen e compagni poi, Pruzzo riconosce che le cose si sono fatte ora difficili, viso che "la Juve si è ripresa alla grande". "Ma il 4° posto vale più per i bilanci che altro", aggiunge, facendo notare che "se arrivi 4° per andare in Europa a fare la figura che hanno fatto le italiane quest’anno, tanto vale concentrarsi su come crescere e alzare il livello".