Pruzzo: "Roma, servono rinforzi veri. Massara fa il lavoro sporco, Gasp deve rimanere"

Roberto Pruzzo non le ha mandate a dire dopo le difficoltà mostrate dalla Roma nel big match contro l'Inter, che ha estromesso praticamente i giallorossi dalla lotta per la Champions League. Intervistato da Il Messaggero, l'ex bomber ha sottolineato l'esigenza di rinforzi veri e non semplici alternative come Aouar, Le Fee ed El Aynaoui: "Il primo non so neanche dove sia finito. Gioca Cristante che dovrebbe essere una buona alternativa".

La colpa però non è di Massara perché per lui il direttore sportivo ha fatto il lavoro sporco e non è colui contro cui bisogna puntare il dito: "Deve essere collegato con allenatore e società per cercare di trovare le soluzioni migliori. Il confronto, anche forte, col tecnico ci deve essere, ma l’importante è che l’obiettivo comune sia quello di prendere giocatori forti".

Stesso discorso per Gian Piero Gasperini, che non vuole lontano da Roma perché era riuscito a dare un'identità chiara alla Roma, anche se poi le cose purtroppo per i giallorossi e per i suoi tifosi non sono andate come tutti auspicavano e si auguravano: "Deve rimanere". Non tutto però è perduto però perché comunque la Juventus quarta è attualmente solo a 4 punti di distanza e dunque potenzialmente agganciabile.