Quattro infortunati, quattro in dubbio e uno squalificato: la Roma fa la conta in vista del Monza

In casa Roma si fa la conta degli assenti in vista del match contro il Monza. Agli infortunati Karsdorp, Smalling, Llorente e Kumbulla si aggiunge lo squalificato Matic, mentre secondo Tuttosport sono 4 i giocatori in forte dubbio: uno è Paulo Dybala, che però a differenza della gara col Milan potrebbe essere disponibile per uno spezzone. Da valutare sia Boce che Belotti, col primo che ha più chance di tornare a disposizione dopo il problema alla spalla, mentre la disponibilità di Wijnaldum verrà valutata nelle prossime 48 ore, con l'olandese che ancora non si è allenato in gruppo.