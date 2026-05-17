Rabiot: "Al Milan le pressioni ci spingono a fare bene". Poi si complimenta con un compagno

Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria odierna contro il Genoa. Queste le dichiarazioni del francese: "L'abbiamo vinta bene, abbiamo fatto bene quello che ultimamente ci è mancato: cioè essere compatti e uniti. Non possiamo più sbagliare, quindi questa cosa lo sapevamo. All'inizio è stato un po' più difficile, anche loro volevano fare bene, poi siamo stati compatti, sereni, e nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni sfruttandole. Potevamo fare anche più gol e ora ci prepariamo per domenica".

Sul Milan apparso più maturo: "Si, anche oggi lo si nota. Ci giochiamo tanto in queste due partite, ma siamo al Milan e dobbiamo avere questa pressione che ci spinge a fare bene. Tutti hanno fatto bene, anche chi ha giocato di meno quest'anno come Athekame che segna un gol pesante. Abbiamo bisogno di tutti, sarà lo stesso domenica. Ci è servito questo ritiro, stiamo bene".