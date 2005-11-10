Da Rabiot a Ndour, passando per Frattesi e le soluzioni estere: Napoli, i nomi per il centrocampo

La costruzione del Napoli che verrà passa inevitabilmente dal centrocampo. In attesa di capire quali saranno le scelte definitive della dirigenza sul mercato estivo, il club partenopeo continua a valutare diversi profili per aumentare qualità e profondità nella zona nevralgica del campo. Nelle ultime ore il direttore sportivo Giovanni Manna ha effettuato un sondaggio con la Fiorentina per Cher Ndour. Il classe 2004 è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e il suo nome si aggiunge alla lista dei centrocampisti seguiti dal Napoli in vista della prossima stagione.

L'interesse per il giovane viola conferma la volontà del club di guardare anche a profili futuribili, senza però perdere di vista obiettivi di maggiore esperienza. Restano infatti sul tavolo diverse alternative già note. Tra queste figura Davide Frattesi, da tempo accostato agli azzurri e ritenuto un elemento capace di garantire inserimenti e dinamismo. Non tramonta neppure la candidatura di Adrien Rabiot, centrocampista che gode della stima di Massimiliano Allegri e che potrebbe rappresentare un innesto di spessore internazionale.

Nella lista dei possibili rinforzi c'è anche Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Benfica continua a essere osservato con attenzione, ma per arrivare al suo cartellino sarebbe necessario un investimento di almeno 20 milioni di euro. Le valutazioni sono ancora in corso e il mercato è destinato a entrare presto nel vivo, ma una cosa appare chiara: il Napoli sta esplorando più strade per regalare al proprio centrocampo nuovi interpreti in grado di alzare il livello della rosa.