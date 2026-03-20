Ranking per il 5° posto Champions: non bastano 2 vittorie, restiamo quinti
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Due vittorie, due qualificate. Il giovedì di coppa porta il massimo dei punti possibili all'Italia, costretta comunque a perdere per strada una rappresentante. Situazione che ci costa carissimo, perché non riusciamo a guadagnare terreno sulla Spagna, che questa sera festeggia la qualificazione di Celta, Betis e Rayo Vallecano. Restiamo quinti in classifica, con possibilità praticamente nulle di avere un posto extra per la prossima Champions League:
1. Inghilterra (5 squadre in corsa su 9) 24.791
2. Spagna (6 su 8) 20.281
- - -
3. Germania (3 su 7) 19.428
4. Portogallo (3 su 5) 18.900
5. Italia (2 su 7) 18.714
6. Francia (2 su 7) 16.392
7. Polonia (0 su 4) 15.750
8. Grecia (1 su 5) 13.800
9. Danimarca (0 su 4) 12.250
10. Cipro (0 su 4) 12.156
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