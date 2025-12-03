TMW Ranocchia: "Sergio Ramos lo vedrei bene ovunque. Ma l'Inter non ne ha bisogno"

Tra le tante domande poste ad Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell'Inter, intervenuto a margine dei microfoni dei media presenti, tra cui TMW, c'è anche quella sul possibile arrivo di Sergio Ramos in Serie A: "Me lo auguro perché farebbe bene al movimento calcio italiano, che ne ha bisogno. Mi auguro anche che la Nazionale vada al Mondiale, tanti ragazzi non ne hanno visto uno con gli Azzurri, che ora hanno ottime possibilità di qualificarsi. I campioni internazionali fanno sempre bene al calcio, Sergio Ramos ha una certa età, ma è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, sarebbe solo un bene se arrivasse".

Si è parlato di Milan, ma lo vedrebbe bene anche all'Inter?

"Lo vedrei bene ovunque, ma secondo me l'Inter non è la squadra che ha bisogno di lui. Può comunque succedere di tutto, non sono io a fare il mercato".

Chi ha la migliore difesa della Serie A?

"Se parliamo di individualità come l'Inter non c'è nessuno, ha due squadre che sono allo stesso livello, poi come aspetto difensivo è un altro discorso".

Chi è la favorita per vincere la Serie A?

"Il campionato è molto aperto, ci sono 4-5 squadre che se la giocheranno fino alla fine. L'Inter è un po' più attrezzata delle altre, ma anche il Napoli è a quel livello lì. Il Milan è avvantaggiato perché avere una competizione in meno inciderà alla lunga, ma dipenderà da infortuni, momenti della stagione… Speriamo sia un torneo che ci faccia appassionare".

Clicca qui per leggere le parole di Andrea Ranocchia.