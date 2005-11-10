Ronaldinho torna in campo! L’annuncio del sindaco: "Giocherà il 15 novembre contro il Forlì"
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Claudia Marrone
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Oggi alle 14:33Serie A
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23.10.2026 14:33Serie A
"Quando giocherà Ronaldinho? Sarà in campo nella partita del 15 novembre": così, come si legge sull'edizione on line de Il Corriere di Romagna, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni.
A Fattore R., il primo cittadino romagnolo ha risposto a esplicita domanda del giornalista Rai Gianluca Semprini, confermando di fatto quanto trapelava ormai da un paio di mesi: il 46enne brasiliano, campione del Mondo nel 2002 e Pallone d’Oro nel 2005, giocherà il derby Ravenna-Forlì in programma allo stadio 'Bruno Benelli' domenica 15 novembre alle ore 17.30.
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