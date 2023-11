Retroscena Javi Guerra: arrivato a 0 al Valencia, il Villarreal avrà il 30% della futura rivendita

Javi Guerra è una delle nuove sensazioni del calcio spagnolo. Vent'anni, tredici partite nel corso di questa Liga, sta giocando ad altissimi livelli ed è inseguito da tutti i top club. La Juventus, nelle scorse settimane, lo ha osservato tramite il direttore sportivo Giovanni Manna traendone ottime relazioni. La concorrenza però è molto folta visto che tutti i migliori club d'Europa si sono interessati a lui dopo le ottime prestazioni di questa stagione.

Il Valencia avrà una plusvalenza pressoché totale per il centrocampista spagnolo. Perché nel 2019 è arrivato a parametro zero dal Villarreal. C'è un però: nell'accordo firmato dai due club per il trasferimento c'è il riconoscimento di un 30% sulla futura rivendita. Baraja lo reputerebbe incedibile, anche se poi potrebbero esserci offerte importanti, con il proprietario Lim che a quel punto rischierebbe di accettare. Il club crede che Javi Guerra sia totalmente identificato con i colori bianconeri, le situazioni però nelle prossime settimane possono cambiare. La Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza visto che cerca un centrocampista, ma servirebbe dell'extra budget.

Il contratto di Javi Guerra è però ancora lunghissimo: va in scadenza al 30 giugno del 2027 e ha una clausola di risoluzione di 100 milioni di euro. L'asta non è arrivata a quel livello, ma è possibile che il Valencia possa chiedere 35-40 milioni per il cartellino. Gli spagnoli, almeno a gennaio, vorrebbero mantenerlo in rosa, così come tutti i giocatori migliori.