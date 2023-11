tmw Juventus, Manna nelle scorse settimane in missione a Valencia per osservare Javi Guerra

La Juventus valuta un'offerta importante per Javi Guerra, centrocampista di proprietà del Valencia. Nelle scorse settimane il direttore sportivo bianconero, Giovanni Manna, è stato in Spagna a osservarlo, traendone ottime referenze. Nel finale della scorsa stagione è stato inserito nel girone della prima squadra, raccogliendo 10 presenze e 1 rete. Quest'anno il classe 2003 è a tutti gli effetti un titolare, ha già segnato 3 gol ed è considerato uno dei migliori talenti, anche in chiave nazionale spagnola.

Alcuni club si sono informati su di lui ma in Italia la Juventus è quella più avanti. Il problema è il costo del giocatore, perché la valutazione rischia di sfiorare cifre altissime, intorno ai 35-40 milioni. Servirebbe quindi un eventuale extra budget per la Juve per acquistarlo, senza considerare che ci sono moltissimi club anche in Premier che stanno pensando a lui.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Valencia, Miguel Angel Corona, ha parlato proprio di Javi Guerra in caso di offerte importanti. "Se rimane? Penso di sì, possiamo combattere. E non solo noi. Javi è molto identificato, è felice qui, consapevole che finora la sua carriera è breve e che l'unica cosa a cui pensa, ho la sensazione, è godersi ogni settimana indossando la maglia del Valencia. Rinnovo? Guardando al futuro, valuteremo il fatto di avere la migliore rosa possibile e lui ci sta dando tanto. Anche il suo contratto è lungo...