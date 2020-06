Riparte la Serie A, il programma completo del weekend: domani Inter-Sampdoria

vedi letture

Senza tifosi e senza gare in chiaro, rimarranno Sky e DAZN, oltre a RadioRai, i mezzi di fruizione delle prime quattro gare di Serie A che segnano la ripresa del massimo campionato italiano. Con Torino-Parma, squadre già in campo per il riscaldamento e pronte a darsi battaglia dalle 19.30, riparte la stagione agonistica del calcio ai massimi livelli, ma solo per le otto squadre che devono recuperare una sfida. Per vedere in campo tutte le venti formazioni che fanno parte della Serie A 2019/20, servirà invece aspettare la prossima settimana. Intanto, ecco il programma dei recuperi che verranno disputati tra oggi e domani:

Sabato 20 giugno

19.30: Torino-Parma (Sky) - Segui il LIVE della gara su TMW!

21.45: Hellas Verona-Cagliari (DAZN)