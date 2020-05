Ripresa Serie A, Pozzo e la salvezza dell'Udinese: "Sarà un po' come tornare dopo una guerra"

Ospite delle colonne de La Gazzetta dello Sport Gianpaolo Pozzo, patron dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla ripresa del campionato e alla lotta salvezza della sua squadra: “Sarà un po’ come tornare dopo una guerra. I calciatori sono fermi sul divano da due mesi e mezzo. Ma la squadra fino alla sosta stava rispondendo molto bene. Eravamo imbattuti da quattro partite di fila, tutte pareggiate con Brescia, Bologna, Verona e Fiorentina. La squadra mi era sembrata decisamente in crescita. Non abbiamo mai sentito veramente la paura".