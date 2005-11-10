Rizzetta al Maradona, ospite di ADL: pochi mesi fa l'offerta di oltre 2 miliardi per il Napoli

Matt Rizzetta e Aurelio De Laurentiis si sono ritrovati insieme allo stadio Maradona. Il presidente del Napoli Basket è stato infatti ospite del patron del Calcio Napoli all'interno della President Lounge, in occasione della sfida di Champions League disputata ieri contro il Bodo/Glimt. Un incontro cordiale e per certi versi curioso, considerato che lo stesso Rizzetta, tramite la sua società Underdog Global Partners, ha guidato la cordata di investitori statunitensi che solo pochi mesi fa aveva presentato un'offerta da 2,2 miliardi di euro per rilevare il club partenopeo, ricevendo il ringraziamento e il rifiuto di De Laurentiis.

Qual è la situazione

Al momento - secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport - non si segnalano sviluppi immediati sul fronte societario, se non un riavvicinamento personale avvenuto una settimana fa tra i due. Va tuttavia ricordato che, a margine del ritiro del Collare d'Oro al CONI, ADL si era espresso apertamente, chiedendosi se esistesse qualcuno in grado di ripagare i suoi sforzi di un quarto di secolo e invitando eventuali interessati a farsi avanti.

Il progetto alle origini

La negoziazione intrapresa con la compagine dell'imprenditore newyorkese di origini italiane si è rivelata lunga e complessa, in sei mesi di fitti colloqui tra gennaio e giugno. L'ambizioso progetto di "mister Matt" prevedeva la nascita di una vera e propria polisportiva sul modello del Real Madrid, capace di riunire sotto il brand Napoli diverse discipline sportive - dal calcio al basket, passando per pallavolo e pallanuoto - sostenuta da importanti finanziamenti destinati alle infrastrutture.

Cosa fa nel basket

Nell'attesa di capire se vi saranno futuri margini sul versante calcistico, Rizzetta ha già impresso una svolta radicale alla pallacanestro partenopea: la sua squadra sta infatti brillando in Eurocup, si candida a lottare per la conquista dello scudetto e sta portando avanti il piano per la realizzazione del nuovo Palasport.