Rizzetta e il Napoli: "Abbiamo Basket, sogno una polisportiva di livello Mondiale"

Alla guida del fondo Underdog, Matt Rizzetta ha l'intenzione di acquistare il Napoli da Aurelio De Laurentiis. Cifre che ballano tra 1 e 1,3 miliardi di euro, confermate in esclusiva a Tuttomercatoweb.com dall'imprenditore italo-americano, che nel suo portfolio ha anche Napoli Basket. "Noi abbiamo Napoli Basketball e la nostra è visione di creare una bellissima realtà polisportiva proiettando Napoli verso un alto livello di sport mondiale unita sotto un unico marchio. Abbiamo già raggiunto accordi con altre realtà cittadine importanti tra cui pallavolo che verranno annunciate a breve".

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In caso di fumata nera, si è vociferato della possibilità di un'alternativa in Campania, la Juve Stabia e non solo. Conferma?

"Per quanto riguarda altre alternative calcistiche sicuramente sarebbe una priorità arrivare al Calcio Napoli, comunque in un modo o nell’altro un ramo calcistico farà parte della nostra visione polisportiva, ma queste cose vanno valutate con calma a mente fredda con le giuste considerazioni".

Napoli, i convocati per la Juventus

Sono 25 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per Juventus-Napoli, sfida in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Tra i nomi presenti nell'elenco figurano anche Amir Rrahmani e Zambo Anguissa, entrambi alle prese nei giorni scorsi con un virus influenzale. Il tecnico azzurro ha deciso di aggregare alla prima squadra anche sei giovani del Napoli Primavera, portando con sé il portiere Spinelli, il difensore centrale Lieto, l'esterno Melnyk, il centrocampista Chiummariello, il trequartista Baridò e l'attaccante Milton Pereyra.